Polemica 4 Novembre, la Civica Allievi contro il sindaco Alessia Borroni

Polemica sul 4 Novembre, la Civica Allievi contro il sindaco Alessia Borroni che durante l’inno nazionale ha risposto al telefono per la cremazione del gatto.

Lettera al Prefetto

"Un atteggiamento irrispettoso e una giustificazione surreale". La Civica Allievi Sindaco punta il dito contro il primo cittadino Alessia Borroni. Nel mirino un filmato girato venerdì mattina a Monza in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre a cui erano invitati tutti i sindaci della Provincia. Nel video si vede come, al momento dell’esecuzione dell’inno nazionale, Borroni sia intenta a parlare al telefono per poi allontanarsi. La lista civica non ha mancato di mostrare le proprie critiche per una polemica scoppiata sui social e poi finita in Prefettura. Il consigliere David Galli della civica Allievi Sindaco ha deciso infatti di inviare una nota al Ministero dell’Interno e al Prefetto di Monza: "Il comportamento e la giustificazione sono inaccettabili e oltraggiosi dei simboli della Nazione. Il sindaco si è distinta per il disprezzo nei confronti delle istituzioni".

La replica del sindaco

La replica del primo cittadino non si è fatta attendere: "Si tratta dell’ennesimo attacco personale nei miei confronti, probabilmente per il fatto che ancora non hanno accettato che al governo della città c’è un’Amministrazione diversa da quella che speravano loro - afferma - Questa è la politica? La telefonata è durata 51 secondi e al momento della chiamata ho cercato di allontanarmi dagli altri sindaci. Una telefonata che riguardava un problema personale, la cremazione del mio gatto comprato nel 2010 dopo un grave problema familiare. Un animale che per me aveva un significato particolare e che era parte della famiglia, così come molti proprietari considerano i propri animali domestici. Tra l’altro i consiglieri della Civica Allievi conoscono bene questa storia. Nella telefonata mi avvisavano che erano pronti alla cremazione, ma ho chiesto di fissare un’altra data proprio perché al momento ero impegnata a Monza. Vedo solo in questo tanta cattiveria. Ognuno ha la propria sensibilità: ora, visto che sono sindaco, non devo più mostrare empatia?".