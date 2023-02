Politiche sociali, cambia l'assessore

Donatella Tatoli è il nuovo assessore esterno alle Politiche sociali, Partecipazione e Semplificazione del Comune di Renate.

Nuovo assessore alle Politiche sociali

La nomina è effettiva da oggi, mercoledì 1 febbraio con decreto 5/2023, come comunicato dal sindaco Matteo Rigamonti. “Sono onorata di poter contribuire alla gestione dei bisogni dei miei concittadini, affiancata da un team dotato di grande esperienza e determinazione - ha dichiarato Tatoli - Ringrazio il sindaco, Matteo Rigamonti, per la stima dimostratami attraverso l'assegnazione di un tale importante incarico. L’obiettivo è di unire le forze per uno sviluppo sempre maggiore del nostro bellissimo paese”.

Subentra ad Alice Caldarini

Il neo assessore, classe 1983 renatese, è consulente legale specializzata nel campo del diritto penale. Subentra ad Alice Caldarini (nella foto) e alla breve parentesi in cui il primo cittadino ha mantenuto le deleghe alle Politiche sociali. Da parte dell’Amministrazione comunale "l’augurio di buon lavoro per portare a compimento gli obiettivi prefissati in questo ambito entro la fine del mandato".

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 febbraio 2023.