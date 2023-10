Presto l'inaugurazione della palestra a cielo aperto, il Pd chiede lumi su La Petitosa

Presto a Seveso sarà inaugurata la palestra a cielo aperto la parco di Villa Dho nel quartiere Altopiano. Il Pd Seveso chiede però lumi su La Petitosa.

A breve sarà inaugurata la palestra a cielo aperto del Parco di Villa Dho nel quartiere Altopiano. Un’opera che si aggiunge alla riqualificazione del Parco, per cui la consigliera Anita Argiuolo ha da sempre cercato di tenere alta l’attenzione.

"L’idea nasce proprio dalla consigliera che, visto lo stallo e lo stato di abbandono del Parco, si è mossa in

prima persona per proporre un miglioramento significativo per tutti i cittadini di Seveso e in particolare per gli abitanti del quartiere Altopiano - sottolineano i democratici - Dopo gli anni della pandemia infatti, durissimi anche per le restrizioni dovute al Covid, l’idea della realizzazione di una palestra a cielo aperto è stato un modo di dare respiro ai bisogni sociali di svago e di salute".