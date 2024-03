Progresso e Solidarietà scioglie le riserve: Giuseppe Gustinetti è il candidato sindaco di Ornago. La civica di centrosinistra punta a riconquistare il Comune dopo la sconfitta di cinque anni fa.

Ornago ha il suo primo candidato sindaco. Si tratta di Giuseppe Gustinetti: sarà lui il rappresentante di "Progresso e Solidarietà" alla tornata elettorale dell’8 e 9 giugno. Il capogruppo della civica di centrosinistra cercherà di riuscire laddove aveva fallito cinque anni fa, quando le Amministrative premiarono Daniel Siccardi e la civica "SìAmo Ornago".

"Nel corso di questi anni, molto complicati per i motivi noti a tutti, il nostro gruppo non ha mai mollato, spendendosi con costanza nel tentativo di salvaguardare il Comune da quello che stava succedendo - attacca Gustinetti - Le vicende giudiziarie che hanno riguardato il sindaco e molte altre situazioni hanno messo Ornago e gli ornaghesi in una posizione difficile: i nostri concittadini meritano di più".

Nei giorni scorsi Gustinetti ha sciolto le riserve, accettando il ruolo di candidato sindaco.

"La presa di coscienza della situazione in cui versa il nostro Comune e i suoi cittadini, maturata in questi cinque anni impegnativi di opposizione, mi ha portato a prendere questa decisione - continua Gustinetti - Il Gruppo sta lavorando intensamente per mettere a punto un programma che riporti al centro la concertazione con i cittadini, le associazioni e i vari enti, concertazione che per diverse ragioni (mancanza di commissioni di tavoli di Confronto, le note vicende del sindaco, ecc) hanno condizionato il confronto, le proposte e la gestione del Comune stesso. Una parola sarà il filo conduttore del nostro programma e del nostro comportamento: connessione".