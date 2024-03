Raccolta firme per chiedere l'apertura del comune di Sulbiate al sabato

Il municipio di Sulbiate è off limits per la cittadinanza. Solamente tre i giorni settimanali di apertura dello sportello Anagrafe, a fronte di 5 o 6 degli altri comuni limitrofi per un totale di 11,5 ore settimanali. Con l’aggravante che il Comune è sempre chiuso al sabato, giorno che notoriamente viene utilizzato dalla cittadinanza per sbrigare pratiche burocratiche. Numeri che hanno scatenato le ire della minoranza di "Più Sulbiate" che qualche settimana fa aveva parlato di un grave disservizio per la cittadinanza direttamente dalle pagine de "Il Quadrifoglio", l’informatore del gruppo "Più Sulbiate"

E stamattina giovedì 21 marzo 2024, per cercare di sensibilizzare l'Amministrazione comunale su questo tema, la civica di minoranza guidata da Davide Brambilla ha organizzato una raccolta firme in piazza del mercato.

"Vogliamo un comune aperto alle esigenze della cittadinanza"

"Abbiamo voluto approfondire il tutto facendo un confronto tra la nostra situazione e quella dei comuni limitrofi - ha sottolineato Davide Brambilla - Appare evidente come il nostro comune offra un servizio di apertura degli uffici comunali totalmente inadeguato. Tutti gli indicatori sono a nostro sfavore: anche volendo considerare i soli comuni del circondario con un numero di abitanti inferiore o simile al nostro i numeri di dicono che siamo l’unico comune sempre chiuso al sabato e con una apertura degli sportelli inferiore del 38% rispetto ai comuni con simile popolazione alla nostra".

L'interpellanza discussa in Assise

La lista di opposizione qualche settimana fa aveva anche presentato un’interpellanza per chiedere all’Amministrazione le motivazioni di questo disservizio.

"Chiediamo che il comune apra le porte ai cittadini il sabato e che venga valutata l’apertura di un altro giorno della settimana - ha continuato Brambilla - Chiediamo al sindaco se ritiene che gli orari attuali di apertura degli uffici comunali al pubblico siano adeguati. Se no, quali azioni ha intrapreso la Giunta in 19 mesi di Consigliatura. Chiediamo al sindaco le motivazioni per le quali il nostro comune apre gli uffici al pubblico il -38% in media in meno rispetto alla media dei comuni limitrofi con simile numero di abitanti. In che modo sono stati rilevati i bisogni dell’utenza?".

La replica del sindaco

Il sindaco, durante l'Assise, in risposta all'interpellanza aveva sottolineato che "la scelta dell’amministrazione è stata quella di armonizzare gli orari di apertura al pubblico rendendoli omogenei in modo che l’utenza possa usufruire quando si reca in Comune di tutti i servizi presenti aperti. Inoltre è sotto gli occhi di tutti la diminuzione della richiesta di servizi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe per via del processo di digitalizzazione. Nel preparare i nuovi orari abbiamo previsto che oltre all’apertura al pubblico è possibile richiedere un appuntamento per tutti gli uffici dedicato all’utente e alle sue necessità".