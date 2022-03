Ecco i redditi del sindaco Rossi e degli assessori

Seregno

Pubblicati sul sito del Comune gli stipendi del 2020 dichiarati lo scorso anno. Borgonovo e Marini superano la soglia dei centomila euro.

Pubblicati sul sito del Comune di Seregno i redditi della Giunta. E’ dell'assessore Giuseppe Borgonovo, dirigente aziendale, il reddito più alto percepito nel 2020 e dichiarato nell'anno successivo: 138mila euro. Sull'ideale podio salgono anche gli assessori Roberto Marini e William Viganò.

Borgonovo e Marini, redditi oltre 100mila euro

Giuseppe Borgonovo, dirigente di un'azienda multinazionale, nonché assessore a Lavori pubblici, politiche ambientali, trasparenza e semplificazione, ha dichiarato lo scorso anno un reddito complessivo di 138.130 euro. Sull’ideale podio dei "paperoni" della Giunta sale il dirigente d’azienda Roberto Marini, vicesindaco e assessore alle Partecipate e smart city, con uno stipendio di poco superiore a 100mila euro. A seguire William Viganò, assessore alla Sicurezza, bilancio e quartieri e Protezione civile, con compensi di poco inferiori a 50mila euro. Il sindaco, Alberto Rossi, ha percepito circa 40mila euro.

Chi percepisce l'intera indennità

In Giunta sono lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita il sindaco Rossi e gli assessori Federica Perelli e Claudio Vergani, che di conseguenza percepiscono l’indennità di funzione in misura piena, al pari dell’assessore Capelli che è pensionata. Gli altri assessori sono dipendenti senza aspettativa e pertanto percepiscono l’indennità di funzione ridotta al 50 per cento. Per l’anno in corso il Comune ha impegnato 164mila euro e spiccioli per le indennità da destinare agli amministratori comunali, ai quali vanno aggiunti contributi pensionistici di 41.300 euro e 30mila euro per i gettoni di presenza dei consiglieri in Consiglio e nelle commissioni comunali.

