Referendum abrogativi, cambia la sede dei seggi

In occasione del voto per i referendum abrogativi, previsto per l'8 e il 9 giugno, cambiano le sedi dei seggi a Vimercate.

I cinque quesiti referendari

Ricordiamo che sono cinque i quesiti referendiari:

1) «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione».

2) «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale».

3) «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi».

4) «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»

5) «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».

Le cittadine e i cittadini potranno recarsi alle urne domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Come segnalare la propria disponibiltà

Per permettere le operazioni di voto in ogni seggio elettorale sarà necessaria la presenza oltre che del Presidente di Seggio e del segretario anche degli scrutatori che saranno nominati dalla commissione elettorale nelle prossime settimane. La commissione effettuerà le nomine attingendo all'albo degli scrutatori.

Si precisa che per ogni seggio saranno nominati 3 scrutatori mentre per il seggio n. 3 saranno nominati 4 scrutatori (seggio volante in quanto sarà necessario lo svolgimento delle consultazioni anche presso il convento delle suore canossiane).

Il Comune di Vimercate invita i cittadini già iscritti all'albo degli scrutatori a manifestare la propria disponibilità inviando una mail all'indirizzo elettorale@comune.vimercate.mb.it indicando: nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico e plesso di preferenza (nome della scuola) entro lunedì 12 maggio 2025.

Referendum abrogativi, cambia la sede dei seggi

In occasione di questa consultazione referendaria cambierà la sede elettorale di diverse sezioni elettorali di Vimercate. La modifica dei seggi sarà valida per tutte le future elezioni e consultazioni referendarie.

La scelta, voluta dall’Amministrazione Comunale, permetterà di non interrompere più le attività didattiche degli studenti più piccoli venendo incontro anche alle esigenze dei genitori che lavorano.

Sollecitazioni da parte dei cittadini che l’Amministrazione ha già raccolto in occasione dello spostamento della sede elettorale di Ruginello nel centro civico di via Diaz.

Questa la nuova ubicazione dei seggi:

Vimercate centro e sud (sezioni elettorali dalla n.1 alla n. 12): la nuova sede è presso la scuola secondaria di primo grado "A. Manzoni" in piazzale Martiri Vimercatesi n. 1

Vimercate nord (sezioni elettorali dalla n.13 alla n. 17): la nuova sede è presso la scuola secondaria di

primo grado "I. Calvino" in via Pietro Mascagni n. 4/B

Oreno (sezioni elettorali dalla n. 18 alla n. 21): la nuova sede è presso la scuola secondaria di primo grado "Don Zeno Saltini" in via Lodovica n. 5/A

Confermate le sedi elettorali per Velasca e Ruginello rispettivamente per le sezioni elettorali n. 22 e 23 presso l’ex sede della scuola primaria Valtorta in via De Amicis 6 e le sezioni elettorali n. 24 e 25 presso il centro civico di via Diaz 23.

Infine l’ultimo seggio il n. 26 sarà allestito presso l’ospedale Civile via Vimercate in via Santi Cosma e Damiano 10 per permettere il voto alle persone ricoverate presso il nosocomio cittadino.