Referendum abrogativi: come proporsi come scrutatori a Vimercate

Operazioni di voto

E' possibile manifestare la propria disponibilità inviando una mail all'indirizzo elettorale@comune.vimercate.mb.it entro lunedì 16 maggio.

Il 12 giugno 2022 si terranno, come già annunciato, i cinque referendum abrogativi in materia di giustizia (i relativi decreti del 6/04/2022 del Presidente della Repubblica, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 7/04/2022). Le operazioni di voto inizieranno domenica 12 alle ore 7:00 e termineranno alle ore 23:00.

Referendum abrogativi: come proporsi come scrutatori

L'ufficio elettorale di Vimercate ha quindi iniziato le procedure per l'organizzazione della giornata referendaria. Si terrà in una data compresa tra il 16 e 20 maggio la riunione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori. La commissione effettuerà le nomine attingendo all'albo degli scrutatori.

Come per le precedenti tornate elettorali la commissione invita a manifestare la propria disponibilità inviando una mail all'indirizzo elettorale@comune.vimercate.mb.it entro lunedì 16 maggio indicando: nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico e plesso di preferenza (nome della scuola).

Nei prossimi giorni verrà resa nota la data ufficiale della riunione della commissione elettorale. Al termine della commissione gli scrutatori nominati riceveranno una comunicazione ufficiale da parte del Comune.