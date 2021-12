Regione stanzia 200mila euro per la manutenzione della viabilità cittadina a Desio

Nuovi fondi

Monti, Gargiulo e Cambiaghi: "Un aiuto concreto per l'accessibilità e la viabilità desiana".

"Nell'ultima sessione di Bilancio Regione Lombardia ha dimostrato una volta di più e in maniera tangibile la propria attenzione ai nostri territori. Con un bilancio di grande buon senso che ha ricevuto l'approvazione non solo della maggioranza di governo ma anche di parte dell'opposizione, che ci ha seguito sottoscrivendo le nostre richieste". Così il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti commentando lo stanziamento di 200mila euro per la viabilità cittadina del Comune di desio.

Regione stanzia 200mila euro per la viabilità cittadina a Desio

"In questo periodo molti Comuni lombardi hanno avuto difficoltà a portare a compimento opere infrastrutturali necessarie e indispensabili, per colpa della crisi economica innescata dalla pandemia post-covid. La Giunta Fontana è arrivata in loro soccorso, stanziando ingenti risorse per le opere pubbliche. E grazie ad un Ordine del Giorno che ho sottoscritto, 200.000 sono stati stanziati per la manutenzione straordinaria della viabilità cittadina del Comune di Desio" - aggiunge Monti.

Soddisfatto il sindaco di Desio Simone Gargiulo: "Grazie a Regione Lombardia, che ancora una volta si dimostra vicino ai territori, confermando il ruolo fondamentale nel rapporto con i Comuni e nella gestione di queste risorse. Ringrazio il consigliere regionale Andrea Monti per il suo prezioso contributo, che ha consentito di richiedere e approvare la nostra proposta di finanziamento. L’opera che andremo a sostenere è il rifacimento dell’area urbana (marciapiedi e attraversamenti pedonali) collegati al PEBA-PAU, recentemente approvato dal Consiglio Comunale di Desio, nell’area dove è stato realizzato il bellissimo parco delle nuvole, un parco inclusivo che deve essere oltre che fruibile anche accessibile a tutti".

"Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco Gargiulo a Regione Lombardia, la quale con lungimiranza sostiene non solo i Comuni ma anche tutta la Comunità lombarda e, in questo caso, desiana - aggiunge il consigliere provinciale e capogruppo Lega del Comune di Desio Martina Cambiaghi. Con questo contributo vogliamo dare uno dei primi segnali ai nostri concittadini su un tema molto caro all’amministrazione Gargiulo: l’accessibilità e la fruibilità dì tutte le aree della nostra città".