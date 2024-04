Renate, il centrodestra ha sciolto le riserve: è Claudio Zoia il candidato sindaco

Il centrodestra ha finalmente sciolto le riserve anche a Renate: è il leghista Claudio Zoia il candidato sindaco. Sarà l'ex assessore a sfidare alle urne Vincenzo Allera al timone della civica "RenateSì".

E' Claudio Zoia il candidato sindaco

Ex vicesindaco ed ex consigliere comunale, leghista della prima ora, Zoia è il candidato sindaco della lista di centrodestra "Cresce Renate" che da una decade amministra il Comune con il primo cittadino uscente Matteo Rigamonti. L'obiettivo - si legge nella nota stampa diffusa oggi, sabato - è "garantire qualità amministrativa, con nuove energie e progetti per il futuro del Comune. Dopo 10 anni di buona amministrazione, Cresce Renate è pronta a rinnovarsi, forte dell’esperienza pregressa".

Zoia è stato scelto per "le sue notevoli capacità amministrative e la sua vasta esperienza nell’ambito comunale. Da vicesindaco nella tornata 2009-2014, ha dimostrato competenza e dedizione al servizio pubblico, guadagnandosi il rispetto e la fiducia della comunità".

"Sono orgoglioso che il gruppo mi abbia scelto"

Un sostegno pieno quello di "Cresce Renate" a Zoia, con il supporto degli amministratori uscenti "tra cui il sindaco Matteo Rigamonti e il vicesindaco Luigi Pelucchi".

Il candidato ha espresso la sua gratitudine e il suo impegno nei confronti della popolazione: "Sono orgoglioso che il gruppo abbia scelto me per guidare il paese - ha dichiarato - Il mio intento è quello di procedere con nuovi obiettivi prestando particolare attenzione al settore dei servizi sociali, alla valorizzazione del ruolo dei giovani e al potenziamento della sostenibilità ambientale”.