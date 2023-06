Rigenerazione urbana a Carate: bonifica e parco inclusivo

Importante passo avanti nel programma di rigenerazione urbana previsto nell'area dei Gaggioli a Carate Brianza.

Nuova area verde a Carate Brianza

Sono state 25 le offerte presentate per la realizzazione del nuovo parco pubblico inclusivo nell’area compresa tra via dei Gaggioli e viale Brianza; trenta, invece, quelle che sono state formulate per la rimozione dell’amianto nell’ex scuola primaria del quartiere.

Entrambi gli interventi di rigenerazione urbana, inizialmente «esclusi», ma poi «ripescati» tramite lo scorrimento delle graduatorie ministeriali, hanno beneficiato dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con l’obbligo però di affidare i lavori entro la fine di luglio.

Aggiudicati i due lotti di intervento

Proprio nei giorni scorsi il Comune di Carate Brianza ha dato conto dell’aggiudicazione formulata dalla Cuc (la Centrale unica di committenza) della Provincia di Monza e Brianza.

Per il primo lotto, quello appunto relativo alla realizzazione del parco inclusivo (dove secondo il programma elettorale del centrodestra potrebbe trovare traslocare in futuro anche la biblioteca civica) i lavori sono stati aggiudicati alla «Green System Srl» di Mornico al Serio (in provincia di Bergamo) affiancata dalla «Pedrotti Impianti» di Castelbeseno (Trento) che ha offerto un ribasso del 20,45% sulla base d’asta per un importo netto di 438.303 euro. Sull’aggiudicazione definitiva, però, si attende ancora il riscontro positivo delle verifiche antimafia, previste per gli appalti pubblici, relative alla «Green System srl».

Del lotto relativo alla bonifica dell’amianto, invece, si occuperà la «Valcoperture» di Solza, che si è aggiudicata l’appalto per la somma di un milione e 260 mila euro (1.260.798,96 euro per la precisione) con un ribasso del 20,73 per cento.