Rigenerazione urbana a Carate, ecco il nuovo centro anziani

Con il provvedimento del responsabile di settore è stato ufficialmente approvato in settimana il progetto definitivo del primo lotto di lavori per la realizzazione del nuovo centro Anziani a Carate Brianza che sorgerà in via Riva sulle ceneri dell’ex sede del polo riabilitativo de «La Nostra Famiglia».

Carate, intervento di rigenerazione urbana

L’intervento di rigenerazione urbana per un importo complessivo di un milione e 50 mila euro (mezzo milione finanziato dal bando regionale) è stato suddiviso in tre lotti: il primo, più corposo, da 750 mila euro e gli altri due, rispettivamente per una spesa di 258 mila euro e 41.880 euro a completamento dell’opera pubblica il cui studio di fattibilità e la cui progettazione sono state gratuitamente corrisposte dagli architetti Stefano Fumagalli e Elio Guido Ronzoni.

Il nuovo centro Anziani prenderà il posto del fabbricato di proprietà comunale tra via Filzi e via Enrico Riva con la realizzazione di una sede più ampia e accogliente di quella che fino ad oggi (nella corte di via Sauro) ha dato ospitalità alle attività dei soci del circolo intitolato a «Pierino Aliverti». Il colpo d’occhio della proposta progettuale lo raccontano le immagini del rendering allegato alla determina dirigenziale.

L’attuale edificio oggi in disuso e da circa 800 metri quadrati verrà demolito con l’edificazione di un altro fabbricato da un piano fuori terra, più ridotto, di circa 450 metri quadrati oltre ai portici sui lati est e ovest. Due gli accessi, entrambi indipendenti: uno su via Riva, l’altro su via Filzi. L’immobile è stato strutturato con spazi polifunzionali con locali dedicati alle attività: corsi, laboratori, lettura e con una parte invece che sarà destinata a bar e cucina. Un’altra porzione del nuovo centro sarà riservata invece ad uso di altre associazioni per aumentare la fruibilità della costruzione. Negli spazi all’aperto un grande giardino ombreggiato, per le attività ricreative durante la stagione estiva e due campi da bocce a uso degli utenti.

Parcheggi per il centro

Su via Filzi con l’arretramento dell’attuale recinzione, saranno ricavati spazi per diciotto posti auto a servizio anche del centro, mentre su via Riva i parcheggi per i veicoli saranno complessivamente 17 oltre a quelli per legge che devono essere destinati ai diversamente abili.

Il nuovo centro Anziani è stato infine disegnato anche nell’ottica di un impatto energetico ridotto al minimo, con elevate prestazioni per ridurre le dispersioni di calore e ottenere il massimo contenimento dei consumi in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di efficienza energetica in edilizia.