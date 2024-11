Rimpasto nella Giunta, entra un nuovo assessore

Nicola Viganò è il nuovo assessore al Patrimonio, Ecologia, Ambiente e Cimiteri del Comune di Biassono. Subentra all'assessore esterno Giordano Colombo.

Rimpasto nella Giunta

La comunicazione è stata data poco fa dal sindaco, Luciano Casiraghi, in un comunicato stampa: "Questa mattina ho firmato la revoca delle deleghe in capo all’assessore Colombo Giordano - spiega nella nota - Nel corso degli ultimi mesi si sono sviluppate dinamiche e situazioni anche personali che hanno contribuito a creare incertezza e debolezza nel percorso condiviso di mandato. Al fine quindi di dare slancio e freschezza all’attività amministrativa, nel pieno interesse pubblico dettato da concretezza e pragmatismo che ci contraddistingue da anni, ho preso questa meditata e precisa decisione. Ringrazio personalmente Giordano per tutto il lavoro insieme svolto in questa prima parte di

mandato, affrontandolo con lealtà e professionalità, ma è venuto il tempo di fare questo passo importante per terminare con forza e compattezza questi ultimi anni che ci aspettano, con la certezza di avere ancora il suo prezioso aiuto in altri campi".

Il nuovo assessore

"Sono altrettanto sicuro che, questo rinnovamento, renderà ancora più solida l’Amministrazione comunale, in ogni sua forma e singolarità, forti di un supporto condiviso da parte di tutte le forze politiche con cui condivido un percorso di mandato - aggiunge il borgomastro - Il nuovo assessore, persona politicamente esperta, è Viganò Nicola, scelto per le sue competenze e capacità amministrative in campo sportivo e di politiche giovanili. Ringrazio ancora Giordano e gli rinnovo la mia personale stima e la mia amicizia, come ringrazio coloro che mi supportano con forza e lealtà per essere al servizio della comunità biassonese".

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 dicembre 2024.