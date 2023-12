Scontro sui rincari delle tariffe per utilizzare i locali pubblici

A Lentate sul Seveso rincari per l’utilizzo dei locali comunali e il Partito Democratico va all’attacco: "E’ il regalo di fine anno della Giunta".

Rincari per le tariffe dei locali pubblici

Polemica di fine anno a Lentate. Il segretario di circolo del Pd, Antonio Mandato e il gruppo consiliare contrari alla decisione dell’Amministrazione comunale di aumentare l’importo richiesto per usufruire delle sale di proprietà comunale. Questi in particolare i rincari da gennaio: il Centro civico Terragni costerà 300 euro invece di 111, la sala Mauri 200 anziché 89, le sale delle scuole dell’obbligo e la sala riunione del Caminetto 100 invece di 55. Introdotta la nuova tariffa di 400 euro per la sala del Museo di via Aureggi.

"Costi raddoppiati o triplicati"

"La Giunta ha deciso che da gennaio le tariffe saranno raddoppiate o addirittura triplicate - sottolineano dal Pd - Un provvedimento che renderà più oneroso creare occasioni di incontro e di discussione pubblica per le associazioni e i soggetti non “amici” della Giunta Ferrari. Chi è amico avrà sempre la possibilità di un patrocinio e dell’uso gratuito dei locali. Questo è un modo per mettere il bavaglio a chi non la pensa come loro".

Il sindaco respinge le critiche del Pd

Immediata la replica del sindaco, Laura Ferrari: "Questa scelta va nella direzione di coprire le spese per la manutenzione dei locali. Non ci sono associazioni “amiche” dell’Amministrazione, siamo amici di tutti". Il rincaro riguarderà "sostanzialmente i privati, magari chi deve celebrare un matrimonio o convocare una riunione di condominio e quelle associazioni le cui iniziative non hanno il patrocinio del Comune", ha aggiunto l’assessore Matteo Turconi Sormani.