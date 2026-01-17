Riparte il cantiere della nuova scuola di Concorezzo

Il cantiere della nuova scuola di via Ozanam, a Concorezzo, finalmente riparte dopo mesi di stop. Ad annunciarlo è stato nelle ultime ore il sindaco Mauro Capitanio.

Con la pubblicazione, il 15 gennaio, dell’ordinanza sindacale firmata dal sindaco Mauro Capitanio in qualità di Commissario straordinario, è assicurata la prosecuzione del cantiere della nuova scuola primaria di via Ozanam. Il provvedimento definisce le modalità operative che consentono al Consorzio ITM, appaltatore dell’intervento, di proseguire nelle attività di realizzazione dell’opera.

“Nell’ambito di tale assetto operativo, il Consorzio ITM, appaltatore dell’intervento, opererà avvalendosi dell’affiancamento della società milanese Hana, fortemente specializzata in edilizia scolastica, quale ulteriore consorziata esecutrice, al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma e imprimere un ulteriore impulso alle attività di cantiere”, ha spiegato il sindaco in una nota stampa. All’interno dell’ordinanza anche un cronoprogramma specifico del cantiere con il termine dei lavori della palestra previsto per il 30 giugno 2026 e una variante migliorativa del progetto del valore di circa 240 mila euro complessivi a carico del Consorzio. Gli interventi previsti nella variante riguardano l’involucro dell’edificio e, in particolare, la modifica della copertura con il passaggio dell’illuminazione naturale da zenitale a verticale.

“Il risultato raggiunto con il Comune va nella direzione, sempre perseguita dal nostro Consorzio, di una proficua e leale collaborazione tra privato e pubblica Amministrazione- ha dichiarato l’amministratore delegato del Consorzio ITM, l’Ing. Danilo Esposito-. Apprezziamo, in particolare, che attraverso un sereno confronto tra le parti siano state superate le divergenze progettuali; il tutto per il raggiungimento di un obbiettivo che era ed è sempre stato comune: l’esecuzione dell’opera secondo le migliori regole dell’arte e nel rispetto degli obbiettivi di efficienza ed economicità”.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che rappresenta un passo importante per garantire il proseguimento regolare del cantiere- ha dichiarato il sindaco e commissario straordinario dell’opera Mauro Capitanio-. Si tratta di un risultato operativo importante al fine del proseguimento lineare del cantiere. I lavori continueranno a ritmo serrato per concludere il lotto 1 entro il 30 giugno 2026 per poi dedicarci rapidamente ai successivi lotti. L’ordinanza ha una valenza fondamentale anche dal punto di vista strutturale per l’utilizzo dei fondi che in questi anni, come Comune, siamo riusciti a ottenere.

La nuova scuola di via Ozanam resta una priorità dell’azione amministrativa, un impegno che oggi prosegue attraverso soluzioni operative volte a garantire il completamento dell’opera”.