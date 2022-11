Ritardi nella consegna dei bollettini Tari: prorogata la scadenza

A Cesano Maderno si va verso la proroga della scadenza del pagamento dell'acconto della Tari, la tassa sui rifiuti causa ritardi nella consegna dei bollettini.

Ritardi nella consegna dei bollettini Tari

"La società che ha in gestione il servizio non è riuscita a consegnare tutte le lettere entro il 30 settembre a causa di alcuni imprevisti tecnici" avvisano dal Comune di Cesano Maderno, dove rendono noto che la postalizzazione delle informative Tari sarà completata nei prossimi giorni. "I contribuenti che hanno ricevuto il plico in prossimità del 31 ottobre e quelli che lo riceveranno in data successiva, potranno versare l’importo dovuto anche oltre la scadenza senza alcun aggravio di sanzioni e interessi" avvisano dal Municipio.

Scadenza prorogata al 30 novembre

L’Amministrazione comunale si scusa per il disagio e conferma la scadenza della rata successiva al 30 aprile 2023, fatta salva la facoltà di versare in soluzione unica alla data che verrà prorogata al 30 novembre appena possibile. Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo: risorse.tributarie@comune.cesano-maderno.mb.it, telefonare allo 0362/513533 oppure recarsi allo sportello del Municipio di piazza Arese 12 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.15.