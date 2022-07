No alla liberalizzazione della cannabis. E’ il messaggio di Marina Romanò, deputata cesanese del Carroccio. “La Lega chiede uno stop sulla droga leggera".

"No alla liberalizzazione della cannabis"

"La Lega chiede uno stop sulla droga leggera, altro che cannabis - campo largo e Stati generali a Milano dedicati all’urgenza di rendere legale la marijuana, priorità del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e sinistra”. Lo afferma Marina Romanò, deputata cesanese del Carroccio, in un comunicato.

Il modello Groane

“Sappiamo in cosa consiste il campo largo del Pd: è il campo dove piantare la cannabis… Abbiamo fatto una dura lotta allo spaccio di droga sul nostro territorio, nel Parco Groane, e ottenuto risultati atti a testimoniare che il modello Groane ha fatto scuola, altro che droga libera! Chiunque abbia fatto un giretto in quei luoghi si rende conto di dove porti la droga…".

Per Romanò "sono altre le priorità"

Per la parlamentare “in un momento così difficile per il Paese, con una nuova impennata del Covid, la guerra in Ucraina, la siccità, i costi delle bollette troppo alte e la benzina fuori controllo, il Parlamento deve concentrarsi sui veri problemi del Paese e non certo per far approvare e liberalizzare la cannabis. Il nostro compito – spiega l’onorevole di Cesano – è quello di rispondere ai cittadini, per i bisogni che riguardano la vita quotidiana, non sono queste tematiche che dobbiamo mettere all’ordine del giorno dei lavori parlamentari”.