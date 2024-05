Ronco Briantino: anche il centrodestra scende in campo in "zona Cesarini"

La notizia era nell’aria da qualche settimana, ma ora c’è l’ufficialità. Arriva proprio in zona Cesarini la conferma che anche il centrodestra di Ronco Briantino si presenterà alle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno. E lo fa puntando tutto su un grande ex: Amedeo Tia, classe 1955, docente all’istituto "Hensemberger" di Monza.

Ronco Briantino: anche il centrodestra scende in campo

Proprio lui, che cinque anni fa si era candidato nella lista "Vivere Ronco" del centrosinistra, è il candidato sindaco della lista "Progetto Ronco", che si presenta come una coalizione formata dai partiti (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc) e da una civica battezzata "Cittadini per Ronco". Tia dunque sfiderà il proprio passato in un testa a testa contro Francesco Colombo, già indicato da tempo come l’alfiere di quella civica di centrosinistra in cui lo stesso Tia mosse i primi passi in politica.

"In quegli anni svolsi un’importante attività di collaborazione con il Comune che mi permise di entrare in contatto con persone, famiglie e realtà di Ronco - spiega il neo candidato sindaco - Proprio in quel periodo la lista mi contattò chiedendomi di aderire al loro progetto e io accettai perché interessato a fornire un contributo alla comunità. In quella tornata non fui eletto. E dico fortunatamente, perché sarei stato una spina nel fianco per la maggioranza, di cui non ho condiviso lo spirito e la linea amministrativa condotta nel mandato di governo".

Amedeo Tia è il candidato sindaco

Disappunto che Tia non ha mai nascosto. Specialmente sui social, dove l’aspirante primo cittadino ha espresso a più riprese critiche e osservazioni pungenti nei confronti della Giunta:

"Ho cercato di pungolare e stimolare un cambiamento. Ecco perché quando sono stato avvicinato dagli esponenti del centrodestra, un po’ a sorpresa a dire il vero, ho deciso di accettare la proposta. Perché credo nel cambiamento e nella necessità di un rinnovamento all’interno del nostro piccolo Comune. Questo è l’obiettivo principale che ora si pone “Progetto Ronco” che ora presentiamo alla cittadinanza".

La presentazione nei prossimi giorni

Il candidato sindaco verrà presentato pubblicamente nel corso delle prossime settimane, al pari del programma definito "semplice, ma concreto e in grado di dare le risposte alle necessità della comunità".