Seregno: 540mila euro a sostegno di scuole e associazioni

A Seregno arrivano contributi a scuole e associazioni. L’amministrazione comunale, con lo stanziamento di 540mila euro, offre sostegno concreto e vicinanza in vista della ripresa.

Cinquecentoquarantamila euro a sostegno dell’associazionismo, del volontariato e delle scuole. Una serie di interventi di proporzioni molto importanti, quella con cui l’Amministrazione Comunale di Seregno ha concluso l’attività del 2020.

“Abbiamo voluto destinare a queste realtà un’attenzione particolare – ha detto il sindaco Alberto Rossi -, un’azione di proporzioni non ordinarie perché non ordinaria è la situazione storica che stiamo attraversando. Vogliamo dimostrare ad associazioni e alle scuole il sostegno e la vicinanza del Comune e della città tutta: riteniamo fondamentale che anche il Comune offra il proprio concreto sostegno affinché l’emergenza sanitaria non comporti l’impoverimento di un patrimonio associativo ed educativo che costituisce il tessuto connettivo nella nostra comunità”.

Sostegno agli enti scolastici ed educativi del territorio

Nel dettaglio ecco i fondi stanziati per le scuole, sia pubbliche che paritarie, del territorio seregnese.

Pubbliche:

Istituto Comprensivo Aldo Moro € 43.046,00

Istituto Comprensivo Stoppani € 50.889,00

Istituto Comprensivo Rodari € 47.075,00

IIS Martino Bassi € 4.500,00

ITSCG Primo Levi € 4.500,00

Liceo Statale Giuseppe Parini € 3.000,00

Scuole Paritarie

Collegio Ballerini € 2.820,00

Istituto Europeo Candia € 4.470,00

Scuola Parrocchiale Sant’Ambrogio € 3.500,00

Junior College € 1.210,00

Volontariato educativo

Culture Senza Frontiere – scuola di lingua italiana per stranieri € 2.500,00

Associazioni di volontariato

Tante anche le associazioni di volontariato destinatarie dei sostegni messi in campo dall’Amministrazione comunale:

Centro di ascolto Caritas Seregno € 30.000,00

Amici dei pompieri Onlus Seregno € 3.200,00

Società San Vincenzo de’ Paoli – Conferenza di Seregno € 3.500,00

Brianza oltre l’arcobaleno € 3.400,00

Auxilium India nel solco di Suor C. Tagliabue Onlus € 4.000,00

Centro di aiuto alla vita € 4.000,00

La nuova infanzia -Onlus € 4.000,00

A.I.D.O. Gruppo comunale di Seregno € 4.000,00

Anffas Onlus € 6.000,00

Anmil – Onlus € 2.300,00

Auto Amica – Aps € 7.000,00

Banco Solidarietà Madre Teresa – Onlus € 6.000,00

Comitato Maria Letizia Verga – Onlus € 3.790,00

Comitato Provinciale Unicef Mb € 1.710,00

Gruppo Solidarietà Africa – odv € 4.800,00

M.O.V. Tau – Odv € 3.200,00

Insieme per…..- Odv € 3.000,00

Seregno Soccorso Onlus € 12.000,00

Carla Crippa Onlus € 4.000,00

Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus € 2.600,00

Senza veli sulla lingua € 2.500,00

Altre associazioni

Destinatarie dei fondi di sostegno sono anche tante associazioni sportive, per il tempo libero e culturali presenti sul territorio. POTETE TROVARE L’ELENCO COMPLETO NELLA GALLERY:

