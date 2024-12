Record di domande per la Dote Sport

Record di domande presentate per la Dote Sport del Comune di Seregno, a cinque anni dall'introduzione di questo contributo ai ragazzi e alle loro famiglie per la promozione della pratica sportiva.

Per la Dote Sport 44mila euro

Nell'anno in corso sono state 296 le domande per la Dote Sport, per un investimento totale del Comune che si attesta a 44mila euro che ha interessato 417 ragazzi. Sono state 15 le doti erogate per merito sportivo e 402 quelle dedicate alla frequenza delle attività. Al primo

stanziamento di bilancio pari a 29.900 euro, ne sono stati aggiunti in variazione ulteriori 14mila per garantire il contributo a tutte le famiglie che avevano presentato la domanda.

"Un investimento sul futuro"