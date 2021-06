Seregno premia le aziende che investono in efficientamento energetico: nuovi contributi a disposizione

Proseguendo nel programma di interventi a sostegno delle imprese messe a dura prova dalle limitazioni conseguenti all'emergenza Covid, il Comune di Seregno ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi a favore di imprese che, pur in periodo emergenziale, hanno investito in opere per l'efficientamento energetico, per la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti elettrici e produttivi, nonché per l’utilizzo efficiente dell’energia attraverso l’acquisto di apparecchiature e macchinari a basso impatto ambientale.

Seregno: settantamila euro per il sostegno di interventi di efficientamento energetico

Il fondo messo a disposizione è di 70 mila euro, con contributi massimi erogabili fino a 10 mila euro. Il contributo è rivolto ad imprese che abbiano una unità locale in città e che siano state coinvolte nel 2020 in rilevanti cali di fatturato o in lunghe chiusure obbligatorie. Una premialità particolare è prevista per imprese i cui titolari siano Under 35 o realtà che abbiano una presenza ininterrotta in città di almeno 40 anni.

Il bando segue i due interventi proposti un mese fa per un valore complessivo, allora, di 330 mila euro: un bando a sostegno dell’innovazione tecnologica e uno di ristori per le imprese che hanno subito perdite durante la pandemia. Per quest’ultimo bando, è già stata messa in liquidazione la prima tranche di contributi: per un importo di 187.300 euro sono state sostenute 108 imprese.

"Riduzione delle emissioni una priorità assoluta"

“La transizione ecologica, che mira al contrasto dei cambiamenti climatici attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica e la neutralità climatica, è un tema di grande attualità nelle agende e nei programmi di azione degli Stati - ha commentato Ivana Mariani, assessore allo Sviluppo Economico. Con questa proposta del tutto innovativa per il nostro Comune vogliamo dimostrare come la riduzione delle immissioni in atmosfera sia anche per l’Amministrazione di Seregno una priorità assoluta. Un piccolo segnale il nostro ma che vuole essere una risposta agli obiettivi che ci siamo posti di aiutare il sistema locale a effettuare quelle trasformazioni di processi e impianti che gli permettano di rendersi sostenibilmente competitivo”.

Per informazioni

Il testo integrale dei bandi è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it). Per informazioni, Sportello Unico Attività Produttive - e-mail bandi.suap@seregno.info - tel. 0362 263.289/254.