Sessanta posti in più nella casa di riposo. Modifica in corso d’opera alla struttura di via Trieste, una volta conclusa accoglierà trecento anziani e offrirà 250 posti di lavoro

Sessanta posti in più nella casa di riposo

Aumenta la capienza della casa di riposo in costruzione in via Trieste, all’angolo con via Gargano. Recentemente la Giunta comunale ha approvato una bozza di modifica alla convenzione che aumenta i posti letto della Rsa da 240 a 300. La variante è stata presentata da Numeria, società di Treviso che da fine gennaio sta eseguendo i lavori di edificazione della struttura che sarà gestita dal gruppo Gheron.

Un nuovo edificio al posto del centro Diagnostico

Il complesso della Rsa sarà dunque articolato in due strutture da 120 posti, ma a questa si aggiungerà un altro edificio da 60 che nel progetto iniziale doveva ospitare Centro Diagnostico, centro degenze terapie riabilitative, ambulatori medici, bar, rivendita giornali, negozio di articoli sanitari. Il complesso che passerà dunque da una superficie lorda di pavimento da 10.300 metri quadrati a circa 12.350 metri quadrati.

Tredici posti a condizioni agevolate per i limbiatesi

Con la modifica della convenzione, il Comune avrà 13 posti riservati (anziché 10) per i limbiatesi nella Rsa a prezzi calmierati. Confermati, sempre a condizioni economiche agevolate, i 5 posti al Centro diurno che complessivamente potrà accogliere 30 anziani. Lo sconto sulla retta del 12 per cento rispetto alla tariffa ordinaria è previsto per i prossimi vent’anni.

Si amplia lo spazio della farmacia comunale

La variante prevede però un aumento degli spazi che accoglieranno la farmacia comunale e un altro locale, forse un poliambulatorio. Dai 350 metri quadrati disposti inizialmente, il Comune avrà in concessione gratuita un ambiente di 500 metri quadrati.

Nuovi parcheggi, marciapiedi e 250 posti di lavoro

Quanto alle opere di urbanizzazione che saranno realizzate dall’operatore, sono previsti nuovi parcheggi e marciapiedi sulle aree pubbliche lungo i due lati della via Gargano e sul lato nord di via Trieste. In via Gargano è in programma la posa di un dosso in corrispondenza dell’incrocio con via Sardegna. La nuova Rsa dovrebbe essere pronta entro l’estate del 2021 e offrirà circa 250 posti di lavoro.

TORNA ALLA HOME