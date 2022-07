Seveso accoglie il dottor Giovanni Curaba, nuovo segretario comunale. Si tratta di uno dei segretari generali di Fascia “A” più giovani della Lombardia.

Nuovo segretario per Seveso

Da lunedì 11 luglio il Comune di Seveso ha un nuovo segretario generale. Si tratta del dottor Giovanni Curaba, classe 1976, originario di Raffadali, in provincia di Agrigento. Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo “Empedocle” di Agrigento si trasferisce a Roma e nel 2002 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Nel 2005, consegue l’Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. Nel giugno 2006, presso l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, consegue il Diploma di specializzazione per le professioni legali. A luglio 2007, presso l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Economia e Commercio, conclude con successo il percorso di integrazione del proprio Piano di studi giuridico con diverse discipline economiche. Successivamente, partecipa e vince il corso-concorso per Segretario comunale, indetto dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex AGES, nel 2007. Dopo l’iscrizione, in fascia “C”, all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, inizia la propria carriera in provincia di Varese. Successivamente ottiene la qualifica di Segretario Generale di Fascia B” e dallo scorso mese di aprile è stato iscritto in Fascia “A”. In Lombardia è, attualmente, uno dei più giovani a detenere la massima qualifica in questo ruolo.

Esperienze a Varese e Brescia

Domiciliato a Brescia, tra i Comuni dove recentemente ha prestato servizio quale titolare vanno ricordati Manerbio e Poncarale. In entrambi i Comuni, il dott. Curaba ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile dell’Area Affari Generale e Gestione del personale oltre che quello di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. Da aprile 2019 a marzo 2020 è stato Segretario Generale titolare a Bovolone, in provincia di Verona. Nel 2021, tra maggio e settembre, è stato chiesto dalla Prefettura di Brescia di assistere il Commissario Straordinario Beaumont Bortone nella gestione commissariale del Comune di Corte Franca (BS). In tutti i Comuni in cui è stato Segretario titolare o nei quali è stato assegnato dalla Prefettura di Milano, ha ricoperto sempre il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. In diversi comuni, è stato Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica. In diverse occasioni, ha ricoperto anche il ruolo di Presidente del Nucleo di valutazione, ricevendo attestazioni di stima per il lavoro svolto, come quella formale rilasciata dal Comune di Vergiate (VA).

Il commento del sindaco e del nuovo segretario

"Sono sicura che il dottor Giovanni Curaba svolgerà un lavoro puntuale ed efficace, soprattutto di collaborazione e di assistenza dal punto di vista giuridico e amministrativo con tutti gli organi del nostro ente che con lui avranno a che fare. Il curriculum parla chiaro, l'esperienza pluriennale in questo ruolo e gli altri incarichi svolti nel corso della sua carriera professionale ci inducono a pensare di aver fatto la scelta migliore per Seveso - ha commentato il sindaco Alessia Borroni - Con l'augurio che possa portarci fino al termine del mandato, faremo fin da subito tesoro dei suoi suggerimenti, dei suoi metodi e delle sue conoscenze, con l’unico obiettivo di migliorare ancora i servizi verso i cittadini". Così il nuovo segretario: "Garantisco, fin da oggi, massimo impegno, contribuendo, per quanto di competenza, alla crescita istituzionale del Comune di Seveso. Fornirò massima assistenza tecnico-giuridica agli Uffici e agli Organi di governo, sempre nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza, che convengono al delicato ruolo di garanzia del Segretario comunale; ruolo che sono orgoglioso di ricoprire e che svolgo quotidianamente, ormai da tanti anni, sempre con disciplina e onore".