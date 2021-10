Elezioni comunali a Seveso: ha vinto Alessia Borroni

Primi dati

Nulla da fare per lo sfidante Gianluigi Malerba.

Alessia Borroni vince le elezioni comunali 2021 a Seveso.

Urne chiuse anche a Seveso dove al secondo turno ha votato il 38% degli aventi diritto. Da pochi minuti è arrivata la conferma che a vincere al ballottaggio è Alessia Borroni, candidata del centrodestra, assessore uscente, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e ViviAmo Seveso.

Borroni si è imposta con il 53,52% dei voti. Nulla da fare invece per lo sfidante Gianluigi Malerba, in corsa per Partito democratico, Civica Butti e Seveso Futura, che si è fermato al 46,48%.

Al momento sono in corso i festeggiamenti nella sede della Lega di via Buonarroti a Seveso.