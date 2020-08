Seveso è davvero cardioprotetta

Defibrillatori sistemati ed altri sostituiti: Seveso è una cittadina cardioprotetta

La misure del Comune per una cittadina cardioprotetta

È stata completata la manutenzione ordinaria dei defibrillatori semiautomatici di proprietà del Comune, un intervento in programma alla fine di febbraio ma che l’emergenza causata dal coronavirus ha costretto a rimandare di 5 mesi. L’opera di manutenzione non si è limitata alla sostituzione del materiale di consumo (coppie di elettrodi sia per adulti che pediatrici e batterie al litio) dal momento che è stata infatti riparata la teca esterna posizionata in prossimità della Farmacia Centrale, in piazza Giuseppe Mazzini, ed è stato sostituito un defibrillatore presso la scuola primaria Bruno Munari, in via Monte Bianco.

Grazie a questo intervento viene nuovamente garantita la “cardioprotezione” su tutto il territorio cittadino. La rete di defibrillatori comunali è la seguente: Palazzo Municipale (viale Vittorio Veneto), biblioteca civica Villa del Sole (corso Giuseppe Garibaldi), Centro visite Bosco delle Querce (via Ada Negri), bocciodromo (via Redipuglia), scuola primaria Carlo Collodi (via Adua), scuola primaria Enrico Toti (via Antonio Gramsci), scuola primaria Bruno Munari (via Monte Bianco), scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci (via Alcide De Gasperi), scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani (via della Cavalla), Farmacia Centrale (piazza Giuseppe Mazzini).

