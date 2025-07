Seveso futura chiede le dimissioni della giunta Borroni, "Persi i fondi PNRR per la scuola Rodari"

“A Seveso i cittadini si troveranno a pagare tre volte per la nuova Scuola dell’Infanzia dell’Altopiano. La prima volta, perché i fondi PNRR persi dalla Giunta Borroni erano comunque risorse pubbliche, frutto della fiscalità generale. La seconda , perché ora l’Amministrazione ha deciso di accendere un finanziamento flessibile da 4,5 milioni di euro , con relativi interessi, a carico della collettività. La terza , perché nel frattempo si stanno spendendo importanti somme per la manutenzione straordinaria di un edificio privato sul quale pagheremo comunque un affitto , scelto come sede temporanea per i bambini, senza che questo generi alcun beneficio per il patrimonio pubblico. Mentre si rattoppano immobili altrui, le strutture comunali continuano a degradarsi. Una gestione che definire inefficiente è un eufemismo”.

È netto il giudizio di Giorgio Garofalo, consigliere comunale di Seveso Futura, che sulla “Verifica degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale bilancio” che si è resa necessaria proprio per restituire l’anticipo sul finanziamento PNRR, votando no chiede le dimissioni della sindaca Borroni e di tutta la giunta “per le evidenti responsabilità politiche che portano Seveso a vedere sfumati oltre 4 milioni di euro a fronte di un nuovo impegno di spesa per finanziare l’opera che ne costerà altrettanti senza considerare gli interessi che si protrarranno per 27 anni".

"Un disastro politico che ha la firma di questa maggioranza: è una vergogna, chiedete scusa e dimettetevi", ha aggiunto il consigliere di Seveso Futura in sede di dichiarazione di voto.

"La perdita del finanziamento PNRR destinato all’abbattimento e alla ricostruzione della Scuola Materna dell’Altopiano Rodari è un fatto gravissimo. Parliamo di un'opera attesa da anni, finanziata con risorse europee ottenute grazie alla programmazione nazionale per la riqualificazione dell’edilizia scolastica. Oggi, a causa dell’incapacità amministrativa della Giunta Borroni, Seveso deve dire addio a quel contributo e si troverà costretta ad accedere a un finanziamento da 4,5 milioni di euro, con oneri a carico dei cittadini. È ufficiale da oggi, per effetto di una delibera di Consiglio comunale che la maggioranza ha votato (contrari Argiuolo, Garofalo e Aceti)".

“Non si tratta di un imprevisto o di un ostacolo esterno. Lo ha chiarito nero su bianco anche l’Organo di Revisione del Comune: il finanziamento è stato revocato perché l’amministrazione non ha rispettato le scadenze del cronoprogramma, condizione essenziale per mantenere le risorse. Non una leggerezza, ma un fallimento gestionale su un intervento cruciale per il quartiere Altopiano e per l’intera città. La giunta non è stata in grado di fare la regia di questa operazione con grave danno per la comunità”, spiega Garofalo, che aggiunge: “È inaccettabile che una giunta comunale perda centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici già assegnati, scarichi la spesa sui futuri bilanci comunali con indebitamento crescente e non abbia ancora fatto un’analisi seria della propria capacità organizzativa per portare a termine l’opera”.

“Chiediamo le dimissioni del Sindaco e della Giunta, non solo per la perdita del finanziamento, ma perché è evidente che non esiste una visione né una regia politica all’altezza della complessità che oggi richiede l’amministrazione pubblica”, insiste il consigliere comunale di Seveso Futura.

“Seveso non può permettersi altri errori. È il momento di restituire la parola ai cittadini", conclude Garofalo.