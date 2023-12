Cinque anni per Seveso Futura che ha festeggiato il suo traguardo ieri, domenica 17 dicembre, nella sala civica di via Redipuglia a Seveso.

Seveso Futura compie cinque anni: il bilancio dell'attività e i prossimi obiettivi

L'associazione politica, con l'occasione, ha fatto un bilancio dell'attività di consiglio comunale e discusso dei prossimi obiettivi. La riunione è stata inaugurata dall'intervento di Renato Salvaggio, volontario di ResQ - people save the people, associazione no profit che salva migranti nel Mediterraneo e offre assistenza ai migranti della rotta balcanica-Trieste. E proprio a Trieste sono destinati gli indumenti, le scarpe e i giubbotti che i simpatizzanti di Seveso Futura hanno raccolto ieri mattina: "L'appello è stato ascoltato, grazie a Seveso Futura per la generosità", ha commentato Salvaggio.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

A condurre i lavori dell'assemblea di Seveso Futura ci ha pensato Andrea Pusineri. Poi si sono alternati molti interventi: Maria Luisa Paiella, in qualità di tecnico scelto da Seveso Futura nella Commissione Territorio, e Cristina Minà sono intervenute sui temi della mobilità, sul sottopasso in centro e sui cantieri legati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana.

Successivamente ha preso la parola Anna Santambrogio, componente di commissione Servizi Sociali per Seveso Futura, per relazionare i partecipanti sull'impegno dell'associazione per fare rete tra le associazioni del territorio, ma soprattutto per ascoltare il bisogno sociale e sanitario delle persone.

A proposito di reti, Pier Guagnetti di Altra Bovisio Masciago è intervenuto per sottolineare l'importante lavoro di rete che Seveso Futura sta portando avanti con altre liste civiche della Brianza. La stessa Pusineri, infine, ha ricordato l'impegno dell'associazione politica sul tema dei diritti umani e sociali con la rete sovralocale "Intersezioni".

Garofalo: "Da oggi parte una nuova sfida"

A chiudere l'assemblea Giorgio Garofalo: