Seveso Futura ha rinnovato il Consiglio Direttivo: dopo sei anni di presidenza, Giorgio Garofalo passa il testimone

L’associazione politica Seveso Futura ha rinnovato il suo consiglio direttivo. A darne comunicazione è la nuova presidente, Andrea Giulia Pusineri, classe 1994, laureata in design del prodotto industriale e con un master in processi partecipativi, comunità e reti di prossimità. E' lei infatti che ha ricevuto il testimone dall'ormai ex presidente Giorgio Garofalo che è stato alla guida dell'Associazione per sei anni.

“Il nostro percorso congressuale è stato lunghissimo. Un anno di analisi del gruppo, della sua azione, del suo stare nella comunità, delle relazioni e dell’immaginazione del futuro”, dichiara Pusineri, che aggiunge: “Seveso Futura è sempre stata una realtà con una fortissima vocazione alla costruzione di uno sguardo futuro e futuribile del paesaggio collettivo, non solo territorio fisico ma anche comunità e relazioni, senza dimenticare l’importante lavoro di tessitura delle reti sovra-locali. Il viaggio di questo anno ci è servito per costruire una squadra in grado di affrontare le nuove sfide di politiche territoriali, ricordando a noi stessi che il nostro lavoro non si esaurisce nell’azione istituzionale e amministrativa ma che si costruisce nel pensiero e nello sguardo che apriamo alla nostra realtà”, conclude la neopresidente di Seveso Futura.

Nove persone, cittadine e cittadini, che in questi anni hanno rafforzato le loro competenze e la capacità di azione, lavorando a progetti e iniziative per la città. “Non una rivoluzione ma un ritorno al futuro”, dichiara Anna Santambrogio, membro del consiglio direttivo di Seveso Futura e vice-presidente della commissione servizi sociali del Comune di Seveso.

Soddisfatto del risultato l’ex presidente dell’associazione politica Giorgio Garofalo, consigliere comunale per Seveso Futura e provinciale per Brianza Rete Comune: “Il cambiamento può spaventare, spesso le associazioni faticano a perseguire gli avvicendamenti ai loro vertici, perché gli equilibri sono elementi di sicurezza a cui spesso ci aggrappiamo senza riuscire a trovare alternative”, dichiara Garofalo, che aggiunge: “Questa associazione è stata capace di rendere questo cambiamento un’occasione di crescita, mostrando non solo maturità, ma soprattutto una grande attenzione a non sprecare l’importante lavoro fatto sin qui e la fiducia che moltissime cittadine e cittadini hanno riposto in noi durante questi sei anni di vita”.

“Voglio ringraziare – aggiunge Garofalo, oggi membro del nuovo direttivo di Seveso Futura – questo gruppo per il percorso fatto insieme, per la fiducia e il sostegno che non ha mai fatto mancare anche nella presenza in consiglio comunale e per il coraggio di prendere in mano il testimone di una nuova stagione politica. Sono molto contento – conclude Garofalo – della scelta che insieme abbiamo fatto per rilanciare l’associazione politica, questo è un passaggio di testimone che mi inorgoglisce”, conclude.

I componenti

Nel nuovo consiglio direttivo insieme a Pusineri, Garofalo e Santambrogio presenti anche Emanuela Macelloni, vicepresidente, Donald Mostacciuolo, tesoriere, Cristina Minà, Stefano Cereser, Mauro Barison, Antonio Lamanna.