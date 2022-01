Seveso Futura: "Salviamo la Filarmonica San Clemente"

Appello

"Salviamo la Filarmonica San Clemente e rilanciamo la Palazzina Civica di Baruccana come luogo di incontro della comunità e casa delle associazioni". È l’appello che Seveso Futura ha rivolto all’assessore alla Cultura di Seveso, Michele Zuliani, tramite un’interrogazione firmata dal consigliere Giorgio Garofalo, presidente dell'associazione. "Negli ultimi due anni la Filarmonica San Clemente ha vissuto un periodo di difficoltà perché la loro sede di incontro non è più idonea per ospitare gli orchestrali per le necessarie prove di gruppo", ha spiegato il rappresentante di Seveso Futura. "La banda ha la necessità di ritrovarsi in un luogo in cui sia garantita la sicurezza anche in un periodo caratterizzato dalla pandemia - ha aggiunto Garofalo - Le difficoltà persistenti hanno pesantemente inciso sulla partecipazione, tanto che oggi gli orchestrali sono ridotti a meno di dieci elementi". Garofalo chiede dunque all’Amministrazione di "intervenire tempestivamente per evitare l’estinzione del gruppo e la perdita di un presidio di socialità e cultura di importanza rilevante per il benessere della comunità locale".

La proposta di Seveso Futura

Ecco la proposta di Seveso Futura: "La Palazzina civica di Baruccana, in via Trento Trieste nel centro storico della frazione, è stato ed è un luogo centrale di incontro per la comunità di Baruccana. Il luogo, per la sua centralità, si presterebbe, se valorizzato, a diventare il centro civico e ricreativo del quartiere con potenzialità enormi dal punto di vista del rafforzamento del welfare di comunità e come hub per la concentrazione di servizi di pubblica utilità". Secondo il consigliere di Seveso Futura, "un progetto di rilancio della Palazzina civica come luogo di incontro della comunità avrebbe il merito di avvicinare i servizi pubblici ai cittadini ed evitare fenomeni di marginalizzazione garantendo un tetto alle attività delle diverse associazioni del quartiere". L’interrogazione di Seveso Futura è volta a chiarire se l’Amministrazione stia lavorando a trovare una soluzione per la mancanza di un luogo di incontro idoneo per la banda musicale Filarmonica San Clemente e per conoscere “I progetti di rilancio della Palazzina civica e quali altre eventuali iniziative l’Amministrazione voglia mettere in campo per sostenere le associazioni del territorio, per avvicinare i servizi pubblici ai cittadini, soprattutto dei quartieri periferici e per rafforzare il tessuto sociale in città". La Filarmonica è nata il 23 novembre 1987, giorno dedicato al patrono della comunità.