Seveso, Malerba: "Da considerare un intervento di arredo urbano su via Adua"

Malerba scrive a sindaco ed assessori

Il capogruppo del Pd Seveso, Gigi Malerba, si è rivolto al sindaco Alessia Borroni e agli assessori Alice Zaniboni e Antonio Santarsiero. "Ho scritto dicendo loro di considerare l'ipotesi di una valutazione progettuale per un intervento in via Adua antistante la scuola primaria Collodi e la nuova palestra" ha affermato Malerba. In prossimità dell'inaugurazione della nuova palestra con ampliamento della scuola Collodi, il capogruppo del Pd ha invitato a prestare attenzione all'idea di portare la recinzione antistante la nuova palestra in linea con quella della scuola primaria Collodi.

Nuovi parcheggi e più spazio per i pedoni

"Con l'arretramento della recinzione si ha lo spazio per arredare l'area nella stessa tipologia ora esistente davanti alla scuola: ampio spazio per pedoni, aiuole e qualche spazio di sosta in più per le auto - ha affermato Malerba - Questo intervento ha il fine di dare spazio ai pedoni e qualche posto auto in più al servizio degli utenti della palestra e della scuola. Allo stesso modo ho segnalato la necessità d'intervenire sull'appartamento che era del custode della scuola elementare, oggi vuoto: la formazione di una porta consentirebbe di mettere in collegamento la sede amministrativa e direzionale della scuola con l'ex appartamento e adibirlo ad archivio e nuovi spazi da concordare con la dirigenza scolastica".