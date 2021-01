A Seveso nasce il gruppo consiliare Allievi Sindaco. Ne fanno parte Massimo Carro, capogruppo, e Maria Luigia Dal Ben.

Nasce il gruppo Allievi Sindaco

“In occasione delle elezioni comunali del 2018 il candidato sindaco Luca Allievi presentò una innovativa visione di sviluppo della nostra città – scrivono in un comunicato – Un progetto ambizioso che ottenne oltre il 60 per cento dei consensi degli elettori. Il movimento politico di appartenenza del candidato Allievi, la Lega Nord, per comporre la lista dei candidati consiglieri comunali chiese la disponibilità anche a persone non iscritte o schierate con la Lega. In questo contesto i sottoscritti Maria Luigia Dal Ben e Massimo Carro abbiamo deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Luca Allievi sulla base della fiducia nella sua persona e la piena condivisione del programma elettorale. Dopo soli 2 anni e mezzo dall’insediamento del sindaco, il cambiamento in corso a Seveso è sotto gli occhi di tutti. In questo breve lasso di tempo sono stati avviati e/o conclusi diversi progetti, dalla messa in sicurezza delle scuole al piano di riqualificazione delle strade. E’ stato ripristinato il piano di manutenzione del verde ed è stato approvato il progetto per la realizzazione del sottopasso ferroviario in centro città. E’ stata consolidata la relazione con le associazioni di volontariato e delle categorie produttive. La gestione del piano di emergenza collegato alla pandemia da Covid-19 è stata scrupolosa. Vi sono anche interventi meno visibili al grande pubblico e altre numerose iniziative saranno portate all’attenzione del Consiglio comunale già nei primi mesi di questo nuovo anno”.

Invito aperto alla cittadinanza

“Siamo molto riconoscenti al gruppo della Lega Nord di Seveso per averci dato la possibilità di partecipare a questa esperienza amministrativa tramite la candidatura, da indipendenti, nella loro lista – hanno aggiunto i due consiglieri – Riteniamo che il contributo di persone della società civile possa essere un valore aggiunto per l’Amministrazione comunale. Allo scopo di stimolare l’interesse di persone come noi, non iscritte a movimenti politici o partiti, a partecipare attivamente alla gestione del Comune sotto la guida del sindaco Luca Allievi, abbiamo deciso di costituire il gruppo consiliare “Allievi Sindaco”. L’obiettivo è supportare il lavoro del sindaco e della sua squadra e, allo stesso tempo, invitare i cittadini che apprezzano il lavoro svolto dall’Amministrazione a partecipare in prima persona tramite l’impegno civico. Siamo esattamente a metà mandato e mancano due anni e mezzo alla prossima scadenza elettorale. Ci farebbe piacere conoscere persone interessate a dare il proprio contributo alla città. Non ci interessa l’orientamento politico. Seveso ha bisogno del contributo di tutti”. Il Gruppo Consiliare “Allievi Sindaco” potrà essere contattato tramite gli indirizzi email “massimo.carro@comune.seveso.mb.it” e “dalben.marialuigia@comune.seveso.mb.it” oppure attraverso le sue pagine Facebook e Twitter.