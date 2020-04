Seveso, revocate le deleghe all’assessore Natale Alampi. L’annuncio è stato dato dal sindaco Luca Allievi nel corso del Consiglio comunale di oggi, giovedì 23 aprile 2020.

Due novità in Consiglio

Il primo Consiglio comunale di Seveso durante l’emergenza Covid-19 si è aperto con due novità importanti. La prima, annunciata con un’integrazione all’ordine del giorno, riguarda le dimissioni da presidente del Consiglio comunale di Riccardo Sala (Lega), che resta però in Consiglio. Nel corso della seduta è stata nominata come nuovo presidente Alessandra Bernini (Forza Italia). L’altra novità invece riguarda la revoca della nomina ad assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente di Natale Alampi, da poco passato da Forza Italia a Fratelli d’Italia.

Al momento le deleghe al sindaco

L’annuncio della revoca delle deleghe è stato dato dallo stesso sindaco Luca Allievi, sempre nel corso del Consiglio comunale. Il primo cittadino ha decretato la revoca della nomina di Natale Alampi quale componente della Giunta Comunale e le connesse deleghe assessorili a Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia, Fonti Energetiche, Piano Spazi. Il motivo? “Un rapporto di fiducia venuto meno”, ha spiegato Allievi. La decisione è stata presa “dopo valutazioni di opportunità politico-amministrativa e in vista del più efficace perseguimento e raggiungimento degli obiettivi del mandato”. Al momento sarà lo stesso primo cittadino a tenere in carica quelle deleghe, in attesa di una nuova nomina.