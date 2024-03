Sfida in rosa a Camparada: Maria Luisa Cogliati si candida a sindaco

Qualcosa si muove anche a Camparada in vista delle prossime elezioni di giugno. Maria Luisa Cogliati ha sciolto le riserve e ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco alla guida di una lista civica.

Cogliati si candida a sindaco a Camparada

Ex consigliere eletta tra le fila della maggioranza nel 2019 e poi passata all'opposizione due anni più tardi a causa di alcuni contrasti con l'Amministrazione del sindaco Mariangela Beretta, Cogliati ha deciso ora di tentare la corsa a sindaco lanciando la propria candidatura. Guiderà una lista civica che al momento è ancora in fase di costruzione.

"Trasparenza è la parola chiave"

L'annuncio arriva dopo alcuni mesi di lavoro sotto traccia e segna l'avvio di quello che potrebbe essere un nuovo progetto politico potenzialmente capace di racchiudere le diverse anime oggi in opposizione. Cogliati intanto lancia la propria campagna:

"Posiamo oggi il primo mattone di un progetto ambizioso che vuole offrire una valida alternativa a tutti i camparadesi. Un progetto serio e condiviso, che si pone all'ascolto del territorio e dei suoi abitanti, che ha come parola chiave la trasparenza. Ogni nostra azione si muoverà seguendo questo principio nell'interesse della cittadinanza. Quella che vogliamo formare è una lista civica lontana dalle logiche dei partiti e che rimane aperta a chiunque voglia portare un contributo per il bene di Camparada"

Sfida in rosa per il Municipio?

Con la discesa in campo di Cogliati potrebbe profilarsi all'orizzonte una sfida tutta in rosa con l'attuale sindaco Mariangela Beretta, che avrebbe già dato una disponibilità di massima a ricandidarsi e ad affrontare un eventuale secondo mandato. Il primo cittadino non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve, ma non dovrebbero esserci dubbi sulla sua riconferma da parte della coalizione.