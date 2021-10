Si allaga la via, a causa del temporale, e si accende la campagna elettorale

Verano Brianza

Frecciatine sui social tra due dei tre canditati alle amministrative

Trenta centimetri di acqua in via Umberto I a causa del violento temporale di questa mattina: non è la prima volta che la strada, una delle principali del centro, si allaga con tutta una serie di disagi e polemiche tra i cittadini. Compreso un piccolo "scontro" da campagna elettorale.

Un problema vecchio

La forte pioggia e grandinata che si è abbattuta nelle prime ore del giorno ha creato oltre a qualche disagio anche alcuni malumori tra i residenti e i cittadini. Gli allagamenti nella via non sono certo nuovi in quella zona del centro: più volte la strada in centro paese è diventata una sorta di fiume in piena, un problema vecchio, per il quale si aspettano soluzioni da tempo, ovvero la creazione di due vasche volano in via san Giuseppe. BrianzAcque ha infatti programmato l'intervento per la raccolta delle acque entro il 2023. L'ennesimo allagamento nella via è però diventato spunto per due dei tre candidati in corsa per le amministrative per fare campagna elettorale, sui social.

Alberto Ratti

Il candidato del centro destra, Alberto Ratti, ha preso subito la palla al balzo e ha postato la foto degli allegamenti nella via con un breve commento: "Questi sono i problemi da risolvere", per poi aggiungere in seconda battuta, in risposta ad una serie di commenti pubblicati sulla sua bacheca "che nessuna commissione e nessuna promessa elettorale potrà mai risolvere. La questione va affrontata subito"

Samuele Consonni

E' intervenuto sulla stessa questione, anche il candidato della lista civica ViviVerano, Samuele Consonni, che ha ripostato la stessa foto e così commentato: "Eventi come quello di stamane non possono lasciarci indifferenti. La natura ci sta dicendo di fermarci, che non possiamo più maltrattarla. Alla migliore regimentazione delle acque con le vasche volano di via San Giuseppe, che chiederemo con forza a BrianzaAcque, va abbinata una politica che promuova la sostenibilità e salvaguardi l’ambiente: efficientemento energetico e veicoli meno inquinanti". Consonni ha poi ricordato rispondendo ad un commento che tra i punti del programma elettorale c'è anche quello di" creare una commissione politica con 4 rappresentanti della valle con l’obiettivo di valorizzare e rilanciarla"