Si dimette l’assessore al Bilancio di Meda, al suo posto l’ex segretario comunale

Si è dimessa per motivi personali e lavorativi l’assessore al Bilancio di Meda, Francesca Mascheroni. Al suo posto l’ex segretario comunale Umberto Sodano. Il sindaco Luca Santambrogio ha scelto anche il nuovo assessore allo Sport: Stefania Tagliabue.

Due nuovi assessori a Meda

Stefania Tagliabue, già campionessa nazionale di salto triplo e vicepresidente dell’Atletica Meda, e Umberto Sodano, per lunghi anni segretario del Comune, sono da questa mattina, venerdì 18 settembre 2020, rispettivamente i nuovi assessori allo Sport e al Bilancio. Lo annuncia il sindaco Luca Santambrogio che con l’occasione ringrazia per il lavoro svolto Francesca Mascheroni che lascia l’assessorato al Bilancio per sopraggiunti impegni personali e professionali.

Da ex segretario ad assessore al Bilancio

“Il Comune di Meda – sottolinea il sindaco – ritrova nelle vesti di assessore Umberto Sodano per anni proficuamente impegnato nella direzione dell’Amministrazione medese: una preziosa risorsa che arricchisce le professionalità presenti in Giunta”.

Una campionessa come assessore allo Sport

“Come assessore allo Sport abbiamo scelto un’importante presenza del nostro territorio, Stefania Tagliabue, che ha fatto seguire alla sua attività sportiva di successo a livello nazionale un significativo impegno nella società locale”, ha aggiunto. A proporre Tagliabue che, sottolinea il sindaco, “è una figura tecnica e non politica”, è stato il gruppo di Forza Italia. Il capogruppo degli azzurri in Consiglio comunale, Andrea Boga, ha dichiarato: “Le nomine dell’architetto Tagliabue e del dottor Sodano esprimono un cambio di mentalità: valorizzano le competenze dei singoli e non l’appartenenza politica. Per questa ragione l’esperienza di Stefania nella gestione dell’atletica di Meda e di Umberto nella direzione del Comune sono adeguate per la carica di assessore allo Sport e al Bilancio. Solo in questo modo ritornerà la politica dell’autorevolezza”.Oltre allo Sport, Stefania Tagliabue riceve la delega alle Politiche giovanili, mentre Umberto Sodano si occuperà anche di Partecipate, Personale, Trasparenza e Digitalizzazione.

TORNA ALLA HOME