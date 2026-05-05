Si rifà il manto stradale del Quartiere Sud

Interventi su via Moriano, via Manin, via Monza e via Po per un importo complessivo di 182.175 euro: al via la manutenzione del manto stradale del Quartier Sud di Vimercate

La decisione

La Giunta comunale, nella seduta di martedì 5 maggio, ha approvato il progetto di rifacimento del manto d’usura stradale nel quartiere sud del territorio comunale proposto dall’Assessorato alla Cura della Città guidato da Sergio Frigerio.

I lavori, che interesseranno alcune delle vie più ammalorate della zona, puntano a ripristinare le condizioni di sicurezza e regolarità della viabilità locale, migliorando la qualità del servizio offerto alla cittadinanza.

Le strade oggetto di intervento sono via Moriano (in prossimità del civico 9), via Manin, via Monza — comprensiva dell’accesso ai parcheggi interrati e della relativa rotatoria — e alcuni tratti di via Po.

Le lavorazioni si articoleranno in più fasi operative: fresatura del manto bituminoso esistente, pulizia della superficie fresata e stesura del nuovo asfalto. A conclusione degli interventi è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale cancellata o deteriorata.

Durante l’esecuzione dei lavori sarà garantita la viabilità a senso unico alternato tramite movieri o impianto semaforico.

Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 182.175 euro. I lavori, della durata complessiva stimata in 60 giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche sono in programma nella prossima estate.