Si riqualifica l'ex casa del custode alla primaria

La Giunta di Vimercate ha dato il via libera alla riqualificazione dell'ex casa del custode nella scuola primaria Negri di Oreno: intervento da quasi 200mila euro

Il progetto di riqualificazione alla primaria

Il progetto di riqualificazione dell'ex casa del custode alla primaria di Oreno è stato il progetto più votato con 487 voti dell’edizione 2021 di CITTADINOI, il Bilancio Partecipato di Vimercate. Ora, a poco più di un anno da quell'indicazione, la Giunta comunale ha deliberato il progetto esecutivo della riqualificazione dell’ex casa del custode presso la scuola primaria Ada Negri di Oreno.

I lavori di riqualificazione hanno seguito lo stesso iter che ha visto l’apertura pochi giorni fa del nuovo centro civico di Ruginello di via Diaz, 23 anch’esso risultato il progetto vincitore dell’edizione 2019 del bilancio partecipato.

Cosa prevede il progetto di riqualificazione dell’ex casa del custode

I locali tutt’ora inutilizzati diventeranno un ampliamento degli spazi didattici della scuola da utilizzare come biblioteca, laboratorio e spazio per attività di piccoli gruppi. Il progetto prevede la demolizione dei tavolati delle stanze per creare un salone unico, la creazione di servizio igienico adeguato, il collegamento diretto con la scuola, la chiusura del portichetto di ingresso e creazione di nuovo ingresso indipendente dall’esterno dalla via Matteotti, la chiusura con una vetrata della zona “veranda” verso l’uscita posteriore.

Il progetto determinerà anche nel rifacimento degli impianti di riscaldamento, dell’impianto elettrico, dell’impianto fonia dati e telefonia. La ristrutturazione comprenderà anche la sostituzione di tutti gli infissi esterni e porte interne, la creazione di uno scivolo di raccordo con la scuola e i nuovi locali e si potrà accedere sia dalla scuola che direttamente dall’esterno. La spesa prevista è di 191.000 euro circa.