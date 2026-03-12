Siglato Protocollo d’Intesa tra il Comune di Desio e la GdF

L’accordo è finalizzato a proteggere il tessuto economico cittadino, contrastare l’evasione dei tributi locali e tutelare la libera concorrenza a beneficio di cittadini e imprese

Carlo Moscatelli, e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, rappresentato dal comandante provinciale, colonnello Nicola Russo. Una sinergia più forte per una città più equa. È stato siglato ufficialmente il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Desio , rappresentato dal sindaco, e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, rappresentato dal comandante provinciale, colonnello

La collaborazione

Questo accordo rappresenta un impegno condiviso verso la comunità, attraverso il quale il Comune e la Guardia di Finanza scelgono di mettersi al fianco di ogni cittadino, proteggendo il valore del lavoro e assicurando che le risorse collettive vengano restituite alla città sotto forma di servizi e assistenza. Collaborando strettamente, si intende proteggere le risorse pubbliche, contrastando quelle forme di abusivismo che danneggiano chi lavora nel rispetto delle regole.

Il protocollo, di durata triennale, prevede uno scambio strutturato di informazioni e analisi condivise tra la Polizia Locale e la Compagnia della Guardia di Finanza di Seregno, focalizzandosi su contrasto all’evasione dei tributi locali, lotta all’abusivismo commerciale (monitoraggio di B&B abusivi, affitti brevi non dichiarati e forme di commercio irregolare che alterano il mercato), tutela del lavoro e della sicurezza (interventi mirati contro il lavoro nero e la vendita di prodotti contraffatti o insicuri), controlli sul territorio (verifiche congiunte nei cantieri edili e stradali e monitoraggio dei flussi finanziari sospetti).

L’impegno

“Sottoscrivere questo protocollo significa, prima di tutto, prenderci cura di Desio e delle sue persone — dichiarano il sindaco Carlo Moscatelli e l’assessore alla Sicurezza Fabio Arosio — Ogni risorsa preservata è un investimento che torna a disposizione di tutti sotto forma di servizi più efficienti, scuole accoglienti e sostegno a chi ha più bisogno. Desideriamo che la nostra città sia un luogo dove ogni cittadino e ogni commerciante si senta protetto e valorizzato. Questa collaborazione con la Guardia di Finanza è la testimonianza di istituzioni unite che lavorano con dedizione per garantire serenità, ascolto e pari opportunità a ogni desiano”.

Grazie all’utilizzo di piattaforme digitali e attività di Open Source Intelligence, lo scambio di dati sarà rapido e sicuro, nel pieno rispetto della privacy. Il protocollo prevede inoltre incontri semestrali e attività di formazione congiunta tra il personale comunale e i militari della Guardia di Finanza per affinare costantemente le tecniche di prevenzione e intervento.