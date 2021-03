Giudizio positivo sugli spazi pubblici per il tempo libero, la manutenzione di strade e arredo urbano e le infrastrutture tecnologiche. Da migliorare piste ciclabili, viabilità e parcheggi. Sono i principali risultati del sondaggio comunale incluso nel progetto dell’Agenda strategica Seregno 2030.

Seregno promossa (o quasi) nel sondaggio del Comune

Seregno apprezzata dalle 223 persone che hanno partecipato al sondaggio dal titolo “Il tuo sguardo su Seregno”, proposto nel percorso dell’Agenda strategica Seregno 2030 che intende elaborare la città del futuro con il contributo di privati, associazioni e istituzioni. Nel sondaggio positivo il giudizio sugli spazi pubblici per il tempo libero, la manutenzione di strade e arredo urbano e le infrastrutture tecnologiche. Piste ciclabili, viabilità e parcheggi sono invece gli aspetti da migliorare. Dal dicembre scorso nel percorso dell’Agenda strategica sono stati raccolti interventi, sollecitazioni e opinioni tramite quattro tavoli tematici, oltre a diverse interviste a personaggi rappresentativi del proprio ambito.

Cosa piace di più in città

Nell’indagine “Il tuo sguardo su Seregno” emerge una città che riscuote un generale apprezzamento dai cittadini, per esempio per la qualità delle abitazioni, l’offerta formativa, la sicurezza, i servizi sociali e la capacità di includere. Invece inquinamento ambientale, opportunità per i giovani e sviluppo economico hanno ottenuto dai cittadini un giudizio con luci e ombre.

Una nuova campagna per Seregno 2030

I risultati di questo sondaggio costituiscono la premessa per la nuova campagna partecipativa dal titolo “Dì la tua: ingredienti per Seregno 2030”: ogni settimana verrà posta una domanda puntuale su due tematiche che riguardano il futuro della città, a cui si potrà rispondere con un massimo di cinquecento parole. Di seguito le tematiche proposte, due ogni settimana: digitale e innovazione, economia e sviluppo economico, formazione, sport, cultura, arte e spettacolo, parchi, verde urbano e ciclabili, mobilità sostenibile, centro storico, quartieri e riqualificazione degli spazi. La campagna, alla quale tutti possono aderire, prende avvio oggi (martedì) e sarà condotta sul sito internet www.seregno2030.it, con appositi lanci tramite i profili social di Seregno Notizie.