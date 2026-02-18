Sospensione Linea S7 “Besanino”: al via il sondaggio per i pendolari

Dal 7 settembre 2026 la linea S7 sarà spezzata in due per i lavori della Pedemontana. I tempi di percorrenza tra Villasanta e Triuggio rischiano di raddoppiare. Le amministrazioni locali chiamano a raccolta gli utenti: c’è tempo fino al 10 marzo per mappare i disagi.

Si annuncia un anno di “passione” per le migliaia di viaggiatori che ogni giorno affollano i vagoni della linea S7, lo storico “Besanino”. La conferma è arrivata direttamente dai tavoli di Regione Lombardia: dal 7 settembre 2026 al 28 agosto 2027, la circolazione ferroviaria sarà interrotta nel tratto tra Villasanta Parco e Triuggio.

La causa? Il passaggio dell’autostrada Pedemontana, che incrocerà i binari all’altezza di Biassono-Lesmo, imponendo una complessa operazione di sopraelevazione della linea ferroviaria. Un cantiere imponente che, di fatto, isolerà il cuore della Brianza dal capoluogo regionale per quasi dodici mesi.

Per questo motivo i sindaci coinvolti dal passaggio del Besanino hanno lanciato un sondaggio tra i pendolari.

Lo scenario: servizio “spezzato” e tempi raddoppiati

Il piano di emergenza prevede la divisione della linea in due tronconi. Tratta Sud: treni ogni 30 minuti tra Villasanta Parco e Milano Porta Garibaldi.

Tratta Nord: collegamenti tra Triuggio e Lecco (frequenza oraria, ogni 30 minuti nelle ore di punta).

Il vero nodo critico riguarda il collegamento tra i due segmenti. L’ipotesi sul tavolo è un servizio bus sostitutivo che toccherà le stazioni di Macherio, Biassono-Lesmo e Buttafava. Tuttavia, le stime parlano chiaro: per coprire il tragitto su gomma serviranno circa 30 minuti, esattamente il doppio dei 15 minuti attualmente necessari via ferro.

I Sindaci fanno fronte comune

Davanti a una prospettiva che rischia di paralizzare la mobilità di studenti e lavoratori, i sindaci dei comuni attraversati dalla S7 hanno deciso di muoversi d’anticipo. L’obiettivo è presentarsi al prossimo tavolo istituzionale con l’Assessore regionale ai Trasporti non solo con proteste, ma con dati certi.

“Siamo consapevoli dell’impatto enorme che questa interruzione avrà sulle famiglie”, spiegano i primi cittadini in una nota congiunta. “Per questo chiediamo agli utenti di aiutarci a costruire un report dettagliato per rappresentare con forza la situazione reale a Regione Lombardia.”

Come partecipare al sondaggio

Le amministrazioni hanno predisposto un questionario online anonimo (tempo stimato di compilazione: 2 minuti) per mappare flussi, esigenze e criticità previste dagli utenti. I dati raccolti serviranno a negoziare soluzioni più efficienti per il trasporto sostitutivo e mitigare l’impatto dei cantieri.

Il questionario (https://forms.gle/mibRNoTBgnU7RZZi6) resterà attivo fino al 10 marzo . I sindaci invitano caldamente a rispondere una sola volta e a diffondere il link tra tutti i frequentatori della linea.