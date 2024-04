Sovico Progressista presenta il candidato

E' Corrado Villa, presidente della Pro Loco Sovico, il candidato sindaco della lista Sovico Progressista.

"Riportare i cittadini al centro". Questo l’obiettivo principale del candidato sindaco della lista di centrosinistra che raggruppa sotto lo stesso simbolo la civica «Uniti per Sovico», il Partito democratico, l’Alleanza Verdi e Sinistra e il Movimento 5 Stelle. Alla guida della coalizione il candidato sindaco Corrado Villa, già anticipato dal nostro Giornale sulla precedente edizione ma presentato ufficialmente presso il Circolo Famigliare in via Fiume. Un volto molto noto nel panorama culturale locale, da otto anni presidente della Pro Loco Sovico.

"Quella di candidarmi è la sfida più ampia alla quale potevo ambire - ha spiegato il candidato sindaco, Corrado Villa - Inizialmente, qualche mese fa, ho rifiutato la proposta per motivi personali (di recente è mancata la moglie Liliana Saini, che è stata assessore nella Giunta di Uniti per Sovico fino al 2019, ndr) ma poi ho accettato perché ho fatto tante cose per il mio paese e mi sembrava giusto proseguire questo impegno personale in maniera ancora più importante. La voglia di mettermi in gioco, poi, c’è sempre stata". Il candidato sindaco e la lista saranno presentati alla cittadinanza durante l’incontro pubblico in programma sabato 13 aprile, alle 11, in sala Civica a Sovico.