Lo sportello legale del cittadino aprirà in biblioteca quando le norme anti Covid lo permetteranno. Lo annuncia l’Amministrazione comunale di Vimercate.

Sportello legale del cittadino in biblioteca

La Giunta comunale di Vimercate nella seduta dell’11 gennaio 2021 ha deliberato l’avvio dello Sportello legale del cittadino, già approvato dal Consiglio comunale a settembre nell’ordine del giorno dedicato.

Informazione e orientamento

Lo sportello, che sarà realizzato in collaborazione con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Monza, avrà il compito di fornire al cittadino un servizio di informazione ed orientamento su quesiti di carattere giuridico e legale e sarà svolto gratuitamente. Gestito dal Comune, troverà sede presso la biblioteca civica comunale. Si potrà accedere allo sportello solo su appuntamento.

Attività non ancora avviata

Viste le attuali normative legate all’emergenza sanitaria in corso che non permettono l’apertura al pubblico della biblioteca civica lo sportello non ha ancora avviato la sua attività. “Quando le norme consentiranno la riapertura della biblioteca civica comunicheremo tempestivamente le modalità di accesso e di prenotazione e sarà data ampia illustrazioni del servizio offerto” annuncia l’Amministrazione comunale in una nota ufficiale.