Spunta un terzo candidato a Giussano, anche Carmelo De Luca vuole fare il sindaco

Amministrative a Giussano, spunta a sorpresa il terzo candidato. Carmelo De Luca, ingegnere meccanico, che ora vive a Verano, si è fatto avanti spontaneamente ed è pronto a correre da solo.

Una candidatura spontanea

E’ una candidatura spontanea, quella di Carmelo De Luca, che a sorpresa si fa avanti in vista delle Amministrative, senza alcun schieramento alle spalle e con una squadra, al momento tutto da costruire.

Carmelo de Luca, classe 1958, ingegnere meccanico in pensione, è pronto a mettersi in gioco per il bene della sua città e dei suoi concittadini.

Cerca sostenitori e lancia un appello ai cittadini

A meno di due mesi dalle elezioni il suo progetto è tutto un work in progress, poichè ha intenzione di portare avanti un’idea nuova di fare politica, costruita passo per passo con coloro che hanno voglia di fare, giovani e non solo, che non si sentono perfettamente rappresentati dai partiti ma che comunque credono nel concetto di politica. De Luca lancia quindi un appello ai suoi concittadini, a farsi avanti ed entrare nella sua lista.

Un passato in politica

Il candidato sindaco, che per oltre 30 anni ha vissuto a Giussano, da qualche anno si è trasferito a Verano, ma conosce bene la città e già in passato ha fatto politica. Nel 2009 si era candidato con Italia dei valori, a sostegno del candidato sindaco Alberto Elli, ha poi fatto parte della Commissione attività produttive e attività ecologica e ambiente quando c’erano i sindaci Franco Riva e Gianpaolo Riva.

L'idea di una politica nuova

Attività produttive ed ecologia sono due tematiche a lui molto care e parte importante del suo programma.

«Sono temi che mi stanno molto a cuore e che vorrei valorizzare e migliorare con l’aiuto dei giussanesi - precisa - la decisione di candidarmi nasce dalla voglia di presentare ai cittadini un’offerta politica nuova, fatta di dialogo e confronto, mettendo al centro il bene della città».

De Luca vorrebbe dunque fare il sindaco ed è in cerca del sostegno dei cittadini per creare una lista civica indipendente e aperta.