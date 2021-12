Stanziati i fondi per la nuova rotatoria

Fondi

Oltre 300mila euro per realizzare l'opera a Roncello

Oltre 300mila euro per la realizzazione della nuova rotatoria a Roncello: a stanziarli è stata Regione Lombardia

I fondi per la rotatoria

Nell'ambito della legge di bilancio 2022-2024 presentati in aula consiliare di Regione Lombardia per l’utilizzo del fondo “Interventi per la ripresa economica”, un capitolo a parte riguarda Roncello

“Sono stati stanziati per il Comune di Roncello 310mila euro per la realizzazione della nuova rotatoria in Via Pertini/Aldo Moro – rimarcano i consiglieri regionali della Lega, Alessandro Corbetta e Marco Mariani, promotori di alcuni dei provvedimenti in aula che hanno l’obiettivo di sostenere gli Enti Locali – Un’opera viabilistica importante per migliorare e garantire la sicurezza stradale. L’intervento è stato messo quindi a bilancio nel documento di previsione 2022/2024 di Palazzo Lombardia. Si tratta di risorse considerevoli che dimostrano l’impegno del Consiglio regionale, e della Lega, per sostenere gli enti locali nella loro programmazione”.

“Ringrazio la grande attenzione di Regione Lombardia, del gruppo Lega e dei consiglieri regionali Alessandro Corbetta e Marco Mariani – afferma Cristian Pulici, Sindaco di Roncello - I nostri rappresentanti in Regione si confermano profondi conoscitori delle esigenze e criticità del nostro territorio. In questi due anni e mezzo di mandato, sono stati diversi i finanziamenti stanziati da Regione Lombardia sul territorio roncellese, una straordinaria spinta agli investimenti in opere pubbliche necessarie e strategiche”.