Stop agli schiamazzi notturni, l'ordinanza del sindaco Mauro Capitanio. Da domani, giovedì 16 settembre 2021, a Concorezzo è guerra alla movida.

Guerra alla movida

Il sindaco Mauro Capitanio ha firmato un’ordinanza che prevede, nel quadrilatero di via Repubblica, piazza Castello, via Valagussa, via Libertà e nel parco V Alpini, il divieto di consumo di bevande alcoliche tutti i giorni dalle ore 22 alle ore 6 ad eccezione del servizio ai tavoli di bar e ristoranti (chiusi entro le ore 24). Il documento prevede inoltre il divieto di permanenza nell’area oggetto dell’ordinanza a partire dalle ore 24 e fino alle ore 6. Questo per evitare schiamazzi e disturbi al riposo dei residenti delle aree oggetto del provvedimento. L’ordinanza sarà in vigore dal 16 al 26 settembre 2021 e sono previste multe fino a 500 euro.

"Rispetto dei residenti"

A commentare la decisione presa è lo stesso sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.