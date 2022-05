Sulbiate: ecco tutti i nomi dei candidati per Brambilla e Della Torre

Amministrative 2022

Davide Brambilla e Carla Della Torre si affidano anche alla Matematica, si fa per dire, per conquistare la guida del Comune per i prossimi cinque anni.

Infatti le due civiche che sostengono di candidati sindaco si chiamano «Più Sulbiate» (che sosiene la candidatura di Davide Brambilla) e «Per Sulbiate» (appoggia il sindaco uscente Carla Della Torre).

A poco più di un mese dall’appuntamento elettorale del 12 giugno, nel quale i sulbiatesi saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco del paese, sono ufficiali le liste dei candidati.

Per Sulbiate

Per l’attuale civica di maggioranza, oltre ai confermati Guglielmo Stucchi, Matteo Dosso, Matteo Leoni, Valery Bertolini, Gianluigi Cassago e Pasquale Soldani, ci sono anche delle new entry. Loro sono: Chiara Fasolato, conosciuta in paese per via dell’incarico nel direttivo dell’associazione Culturale Sant’Ambrogio, Vincenzo Sivverini, Miriam Cavenago, Erica Crespi, Lorenzo Stucchi e Claudio Stucchi, passato recentemente alle cronache per aver compiuto a piedi la via Francigena a piedi.

Fuori l’attuale assessore al Bilancio Elena Zoia, ma non è escluso che possa rientrare nella squadra di Giunta in caso di vittoria elettorale.

Più Sulbiate

Il leader di "Più Sulbiate" Brambilla, invece, presenta una nuova civica che contempla un mix tra novità ed esperienza. Guardando al passato i nomi più altisonanti e conosciuti nel panorama politico sulbiatese sono sicuramente quelli di Daniela Mattavelli, Roberto Colnaghi e Mirko Vincenti, tutti quanti già candidati, in passato, per «Sulbiate Insieme».

Mattavelli, oltre ad aver ricoperto l’incarico di assessore dal 1995 al 1999 e dal 2004 al 2009, è stata anche consigliere di minoranza dal 2012 al 2017. Colnaghi, invece, ha svolto il ruolo di assessore con l’allora sindaco Mario Benaglia, dal 1990 al 1995 e capogruppo di maggioranza dal 1995 al 1999. Vincenti, infine, era in squadra con l’ex sindaco Maurizio Stucchi dal 2009 al 2014 come consigliere di maggioranza. Con loro ci sono anche Raffaella Bestetti, Cristian Crespi, Manuela Macenni, Kevin Parma, Federica Baraggia, Clara Ravanelli, Federico Stucchi e Noemi Ponzoni.

Il dibattito elettorale

Il Giornale di Vimercate vi aspetta al dibattito elettorale tra i candidati sindaco in programma venerdì 27 maggio, alle ore 20.45, all’auditorium delle scuole.

Potrete inviare le vostre domande ai candidati utilizzando l’indirizzo mail: elezionisulbiate@gmail.com