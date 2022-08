Tagli volontari agli stipendi e cavilli burocratici: la Giunta di Correzzana è la più "povera" d'Italia

E’ sicuramente una buona notizia per i cittadini di Correzzana, ma anche la dimostrazione che no, i politici non sono tutti uguali. Perché soprattutto a livello locale c’è ancora chi mette davanti a tutto il proprio impegno al servizio della comunità in maniera gratuita. O quasi. Come a Correzzana, dove la Giunta del sindaco Marco Beretta risulta essere la più "povera" di tutta Italia. E di conseguenza la più economica per le casse pubbliche.

Tagli volontari agli stipendi e cavilli: la Giunta di Correzzana è la più "povera" d'Italia

Questo non solo per via di alcuni tecnicismi piuttosto bizzarri di cui l’Amministrazione è rimasta vittima negli ultimi anni, ma anche per scelta degli stessi membri dell’Esecutivo che, nonostante la possibilità di aumentarsi sensibilmente i compensi, hanno deciso di non gravare in alcun modo sul bilancio comunale e mantenere inalterati i propri emolumenti volontariamente dimezzati. Nel 2020 i sindaci dei Comuni al di sotto dei 3mila abitanti si sono visti corrispondere un aumento di stipendio, ma avendo Correzzana superato di pochissime unità tale soglia, il primo cittadino e la sua Giunta non hanno visto un euro in più.

La decisione di non aumentare i compensi

L'aumento, però, se lo sarebbe potuto concedere ugualmente la stessa Giunta, che a quel punto avrebbe potuto adeguare il proprio compenso a quello degli amministratori dei Comuni della fascia di appartenenza, ovvero con una popolazione compresa tra 3001 e 5mila abitanti. Ma anche in questo caso ha prevalso il senso civico, in quanto per raggiungere la nuova cifra, il sindaco e i suoi assessori avrebbero dovuto attingere alle casse comunali. Cosa che non è stata fatta. E anche oggi, a fronte dei nuovi aumenti concessi dallo Stato centrale a tutti i sindaci, l'Esecutivo di Marco Beretta risulta essere il più "povero" d'Italia.

Ma oltre a questo, c'è molto di più.

