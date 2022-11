L'ex leghista Luca Talice torna in politica

Luca Talice torna in politica ed entra nella squadra di Letizia Moratti. E’ stato nominato coordinatore provinciale della nuova associazione Lombardia Migliore, che fa riferimento all’ex vicepresidente di Regione Lombardia. Il consigliere comunale Tiziano Mariani è vicepresidente di Lombardia Migliore.

Luca Talice torna in politica

Luca Talice torna sulla scena politica. Lo fa come coordinatore provinciale di Lombardia Migliore, la lista che fa riferimento a Letizia Moratti, ex vicepresidente ed ex assessore al Welfare di Regione Lombardia dopo le dimissioni dei giorni scorsi dalla Giunta del presidente Attilio Fontana. Lombardia Migliore, nonostante l'assenza di dichiarazioni ufficiali, sosterrà la candidatura di Letizia Moratti nelle elezioni regionali del prossimo anno.

E' stato assessore provinciale

Talice, ottico di 52 anni, è una figura nota nella politica locale. E’ stato capogruppo della Lega e fino al 2011 assessore provinciale, prima di lasciare l’incarico per le accuse di violenza sessuale ai danni di due consiglieri del Carroccio. Il processo si è poi concluso con l’assoluzione con formula piena. L’obiettivo di Talice è contribuire a costruire una Brianza migliore, soprattutto nel settore della sanità nel quale ha apprezzato il lavoro svolto dall'assessore regionale Moratti, già sindaco di Milano. Resta da capire quale sarà il ruolo di Talice alle prossime elezioni amministrative del 2023.

In campo anche Tiziano Mariani

Dell’associazione Lombardia Migliore è vicepresidente Tiziano Mariani, capogruppo di Noi per Seregno in minoranza, e da sempre uomo di fiducia dell’ex assessore regionale Moratti. E’ stato consigliere alle relazioni esterne della vicepresidente, con un incarico in Regione a titolo gratuito. E’ noto da tempo il legame fra Talice e Mariani, imprenditore nel settore delle assicurazioni ed editore di Radio Lombardia, che è stato candidato sindaco alle elezioni del 2018.

La lista Lombardia Migliore

Lombardia Migliore, le cui iniziali riportano proprio a Letizia Moratti, è un’associazione nata di recente per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica e “si riconosce nell’insieme dei grandi ideali riformisti del Novecento”. La lista guarda con attenzione al civismo e punta a raccogliere “le istanze dei tanti amministratori che non si riconoscono nei partiti tradizionali”.

