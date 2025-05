Due congressi di Forza Italia nella Brianza Est presieduti dal consigliere regionale Jacopo Dozio nella sede di via Mazzini a Vimercate sabato pomeriggio, 17 maggio. Presenti anche l’onorevole Fabrizio Sala, il capogruppo regionale Fabrizio Figini e il segretario provinciale Luca Veggian. Un'occasione per fare il punto del lavoro sul territorio ed eleggere come segretario di Forza Italia a Vimercate Gianpaolo Riga e Davide Monti per il gruppo azzurro di Cornate d'Adda.

Terminata la stagione congressuale di Forza Italia Monza e Brianza

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

«Quest’oggi (sabato ndr) ho presieduto i congressi di Forza Italia di Vimercate e Cornate, ribadendo l’importanza di fare politica per le persone e tra le persone - ha rimarcato il consigliere Dozio. La decisione di aprire una sede del nostro partito qui a Vimercate serve proprio per ascoltare e dialogare con i cittadini - ha fatto sapere Dozio -. Faccio il mio in bocca al lupo a Gianpaolo Riga segretario di Forza Italia a Vimercate e a Davide Monti segretario di Forza Italia a Cornate, oltre a tutte le persone coinvolte nelle due segreterie. Ringrazio per aver partecipato l’onorevole Fabrizio Sala, il capogruppo regionale Fabrizio Figini e il segretario provinciale Luca Veggian».

"Buon lavoro a tutta la squadra" è stato il commento di Fabriazio Sala mentre dal Luca Veggian, sindaco di Carate l'augurio di buon lavoro "ai nuovi Segretari comunali Davide Monti e Gianpaolo Riga, eletti per acclamazione. Sono certo che con le loro squadre neo-elette sapranno collaborare al meglio con i nostri amministratori e rappresentanti del territorio"

"Nel vimercatese - ha aggiunto Veggian - in un territorio difficile e ostico per il centrodestra, Forza Italia vuole tornare a ritagliarsi un ruolo da protagonista facendosi portavoce delle istanze e dei bisogni del territorio".