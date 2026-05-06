Torna “Il Maggio dei Libri”

Anche quest’anno Cesano Maderno aderisce all’iniziativa “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultura tramite il “Centro per il libro e la lettura” per affermare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. L’iniziativa, a cui la Biblioteca civica partecipa fin dal suo esordio nel 2011, rinnova l’impegno nel promuovere i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali per incontrare nuovi lettori e nuove comunità.

La kermesse

L’edizione 2026 celebra il libro come una “creatura viva”: un compagno di viaggio capace di accompagnarci in ogni fase della vita, insegnandoci a riconoscere con gratitudine ciò che abbiamo, a vivere in armonia con gli altri e con la terra che ci ospita.

“Cesano Maderno – spiega l’assessora alla Cultura Martina Morazzi – considera “Il Maggio dei Libri” come un’occasione importante per ribadire la rilevanza del libro come strumento di conoscenza e di educazione all’ascolto, alla consapevolezza e alla convivenza. In un momento storico in cui appare necessario rafforzare il dialogo e il pensiero critico, i libri continuano a essere un presidio di libertà, consapevolezza e inclusione.”

Per tutto il mese di maggio la città ospiterà un ricco calendario di appuntamenti dedicati ad ogni età: incontri con autori, gruppi di lettura, spettacoli, laboratori e racconti per bambini, con l’obiettivo di rendere la lettura un’esperienza accessibile e viva.

Il programma

Si comincia venerdì 8 maggio alle 21 in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo con la presentazione del fumetto “Avila”. Gli autori, Teresa Radice e Stefano Turconi, tornano a incontrare il pubblico di Cesano Maderno con una graphic novel che intreccia avventura, magia, persecuzioni e temi sorprendentemente attuali, una storia di coraggio e identità ambientata nella Francia del Seicento. Dialoga con loro Claudio Scaccabarozzi. Evento a cura de Il Circolino.

Sempre venerdì 8 maggio (20.30) a Palazzo Arese Borromeo, si svolgerà Role Play by Night, serata dedicata al gioco da tavolo e al gioco di ruolo, a partire dai 16 anni. L’evento sarà preceduto dalla visita alla mostra “0-99. Design per gioco”. Prenotazione su https://www.semperludens.it/events a cura dell’Ass. SemperLudens.

Appuntamento in Biblioteca, sabato 9 maggio alle 10.30, con Letture e Laboratorio: Mamme diverse, un solo amore!, un viaggio attorno al mondo tra storie e creatività, con racconti e un laboratorio artistico. Per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura dell’Ass. Amici della Biblioteca.

Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, in Biblioteca alle 16.00, Gruppo di Lettura Ricamaluce: incontro del gruppo Young Adult rivolto a lettori e lettrici dai 16 anni

appassionati di fantasy, per discutere del romanzo Red Rising di Pierce Brown. Un momento per condividere opinioni, parlare di libri e conoscere nuove persone.

A cura dell’Ass. Amici della Biblioteca.

In Sala Aurora di Palazzo Borromeo, alle 17 dello stesso sabato 9 maggio, presentazione del libro “Acor” di Gianstefano Mesi: un misterioso reperto e un diario

enigmatico spingono i protagonisti in un viaggio avventuroso tra sogno e realtà, tra magia bianca e nera. Una ricerca che potrebbe cambiare il destino del mondo, in un giallo che si snoda tra storia e mistero. A cura del Circolo di Lettura Pequod.

Si torna in Biblioteca, martedì 12 maggio alle 10, con Nati per Leggere, incontro dedicato alla promozione della lettura ad alta voce e del contatto con i libri fin dai primi mesi di vita (da 0 a 12 mesi). L’iniziativa si inserisce nel progetto “Neogenitori all’aperto”, che unisce momenti di condivisione sulla genitorialità a passeggiate nella natura, creando occasioni di incontro, scambio e benessere per adulti e bambini. Per informazioni e iscrizioni: consultorio.cesano@asst-brianza.it. In collaborazione con ASST Brianza.

Il Gruppo di Lettura Ricamaluce si riunisce nuovamente sabato 16 maggio alle 16, in Biblioteca, per il Laboratorio creativo che conclude gli incontri del gruppo Fantasy Young Adult, condividendo idee, suggestioni e ispirazioni nate dalle letture. A cura dell’Ass. Amici della Biblioteca.

Domenica 17 maggio dalle 15 alle 190 in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo: Maratona di lettura Mondi impossibili tra fantascienza e realtà: in un angolo inesplorato del mondo e dello spazio, esistono vite, culture, eroi e mostri. Cos’è la fantascienza? La maratona ci darà 42 risposte con storie, immagini e suoni che ci condurranno fino all’infinito e anche oltre. Ogni 5 minuti una voce e una storia: aspettiamo anche la tua! Candidature dei lettori entro il 7 maggio: maratonalettura.cesano@gmail.com. A cura dell’Ass. Amici della Biblioteca

Serata dal forte valore etico e sociale, mercoledì 20 maggio alle 20.45, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, con la presentazione del libro “Mio fratello, tutta una vita con Peppino” di Giovanni Impastato, fratello di Peppino, giornalista, attivista e conduttore radiofonico ucciso da Cosa Nostra a Cinisi nel 1978. Modera Martina Garancini. L’evento fa parte della rassegna Prossima Fermata pensata come un viaggio letterario verso la nuova Biblioteca. Il libro racconta la vicenda rivoluzionaria, drammatica, coraggiosa e libera del ragazzo destinato a diventare il più contagioso degli attivisti della lotta antimafia. Direzione artistica di Lo Sciame cooperativa sociale ONLUS in collaborazione con Tavola della Pace Vallebrembana.

Le iniziative continuano, venerdì 22 maggio alle 21, all’Auditorium “Vittorio Ghezzi” della BCC di Carate e Treviglio (viale Garibaldi 37, Carate Brianza), con la serata di premiazione We Share Books: i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della Brianza che hanno aderito al concorso parteciperanno alla serata finale di intrattenimento, in cui verranno proiettati i booktrailer finalisti e premiati i vincitori. A cura del gruppo ragazzi di BRIANZABIBLIOTECHE

Venerdì 22 maggio alle 21, in Biblioteca, incontro del Circolo di Lettura Pequod dedicato al romanzo “Le inseparabili” di Simone de Beauvoir, con un momento di

confronto e condivisione delle impressioni di lettura. A cura del Circolo di Lettura Pequod Spettacolo per bambine e bambini da 6 a 10 anni, sabato 23 maggio alle 16 in Biblioteca. Titolo dell’evento: Acchiappalibri in festa! per concludere insieme la sfida di lettura più appassionante delle biblioteche.

Si arriva così a sabato 30 maggio (16) con l’incontro Libri in vacanza?! nel Giardino delle Colonne: l’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi, età da 8 a 13 anni, che amano leggere… ma anche raccontare, ascoltare, scrivere. A cura dell’Ass. Amici della Biblioteca.

Gli eventi proseguono anche oltre il mese di maggio: giovedì 11 giugno alle 20.45, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, è in programma la presentazione del libro “Pensa se non ci avessi provato. Lezioni da un viaggio che vale una vita” di Alex Bellini, esploratore, divulgatore ambientale, recordman, speaker. Modera Martina Garancini.

L’evento fa parte della rassegna Prossima Fermata. A vent’anni dalla sua grande impresa – la traversata dell’Atlantico in solitaria in barca a remi – Alex Bellini ripercorre la sua avventura e spiega le lezioni che ha imparato e che ancora lo guidano, in un racconto autentico che intreccia avventure incredibili e introspezione, memoria e consapevolezza. Direzione artistica di Lo Sciame cooperativa sociale ONLUS.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione su C’è Posto.